Lotteria Italia, vinti 100mila euro a Catania: ecco i tagliandi vincenti in Sicilia

Si è tenuta l’estrazione finale della Lotteria Italia: ecco quali sono stati i biglietti vincenti sorteggiati durante "Affari Tuoi"

Si è tenuta ieri sera l’estrazione finale della Lotteria Italia. L’edizione di quest’anno, 2023-2024, dell’unica lotteria nazionale, ha avuto inizio il 25 settembre 2023 e si è conclusa appunto ieri. Quest’anno a distribuire i biglietti vincenti è stata la trasmissione “Affari Tuoi” condotta da Amadeus su Rai Uno.

L’estrazione finale: i biglietti vincenti

Ieri sera ha avuto luogo l’estrazione finale, alla quale hanno partecipato tutti coloro che hanno acquistato un biglietto. L’estrazione è avvenuta durante la puntata speciale sempre di “Affari tuoi” che è andata in onda su Rai Uno.

Ecco i biglietti vincenti:

1° premio (5 milioni di euro) – F306831 (Milano)

2° premio (2 milioni e 500mila euro) – M382938 (Campagna, Salerno)

3° premio (2 milioni di euro) – I191375 (Albuzzano, Pavia)

4° premio (1 milione e 500mila euro) – C410438 (Roncadelle, Brescia)

5° premio (1 milione di euro) – N454262 (Montescudo Monte Colombo, Rimini)

Ecco i numeri vincenti dei 15 biglietti da 100mila euro ciascuno

Ecco le serie, i numeri e dove sono stati venduti i 15 biglietti di seconda categoria della Lotteria Italia estratti nella sede dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del valore di 100 mila euro ciascuno:

– P 192527 QUARTU SANT’ELENA (CA)

– M 245885 PIETRASANTA (LU)

– F 131600 POLESINE ZIBELLO (PR)

– F 214883 TRIESTE (TS)

– D 393404 CALDARO SULLA STRADA DEL VINO (BZ)

– I 466701 CIVITELLA VALDICHIANA (AR)

– I 257605 NAPOLI (NA)

– I 063968 PIACENZA (PC)

– N 200785 EBOLI (SA)

– L 207346 OTTAVIANO NA

– C 071644 CATANIA (CT)

– M 404056 ROMA (RM)

– P 244070 FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)

– M 462363 ROMA (RM)

– L 327933 SALACONSILINA (S)

Biglietti vincenti di terza categoria

Ecco le serie, i numeri e dove sono stati venduti i biglietti di terza categoria della Lotteria Italia estratti nella sede dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del valore di 20 mila euro ciascuno:

– A 264449 CASTELNUOVO SCRIVIA (AL), valore 20.000,00

– L 409986 INDUNO OLONA (VA) 20.000,00

– L 023816 ROMA (RM) 20.000,00

– A 223260 BISCEGLIE (BT) 20.000,00

– AA 080693 RIVENDITORE ONLINE 20.000,00

– O 155163 FIUMICINO (RM) 20.000,00

– M 312885 VENEZIA (VE) 20.000,00

– Q 346157 BERGAMO (BG) 20.000,00

– N 115614 ROMA (RM) 20.000,00

– L 378561 APPIANO GENTILE (CO) 20.000,00

– D 374254 POMEZIA (RM) 20.000,00

– A 088298 CASTEL GANDOLFO (RM) 20.000,00

– L 359611 AVELLINO (AV) 20.000,00

– N 453132 CIVITELLA VAL DI CHIANA (AR) 20.000,00

– E 022513 TORINO (TO) 20.000,00

– Q 345808 SETTIMO TORINESE (TO) 20.000,00

– C 231189 CANICATTI (AG) 20.000,00

– N 261872 TORINO (TO) 20.000,00

– G 118834 GUBBIO (PG) 20.000,00

– O 407067 ALBA (CN) 20.000,00

– A 090205 CERRETO GUIDI (FI) 20.000,00

– D 273195 TEANO (CE) 20.000,00

– E 269867 TORINO DI SANGRO (CH) 20.000,00

– L 312508 NOGAROLE ROCCA (VR) 20.000,00

– F 480687 LUCIGNANO (AR) 20.000,00

– M 213604 PALESTRINA (RM) 20.000,00

– L 122201 CIAMPINO (RM) 20.000,00

– O 281753 POLIGNANO A MARE (BA) 20.000,00

– I 481578 MATERA (MT) 20.000,00

– E 344888 PUTIGNANO (BA) 20.000,00

– O 296728 BAGNO A RIPOLI (FI) 20.000,00

– M 032604 ACIREALE (CT) 20.000,00

– F 461944 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) 20.000,00

– D 093491 FERRARA (FE) 20.000,00

– L 472099 BOLOGNA (BO) 20.000,00

– N 192835 TORINO (TO) 20.000,00

– F 210841 VITERBO (VT) 20.000,00

– B 497332 BOLOGNA (BO) 20.000,00

– N 218485 ABANO TERME (PD) 20.000,00

– G 470029 ANZIO (RM) 20.000,00

– M 196146 SALERNO (SA) 20.000,00

– M 346643 ANAGNI (FR) 20.000,00

– N 467822 CASALECCHIO DI RENO (BO) 20.000,00

– AA 162343 RIVENDITORE ONLINE 20.000,00

– I 199602 ROMA (RM) 20.000,00

– M 033064 PISA (PI) 20.000,00

– O 426452 ANAGNI (FR) 20.000,00

– O 258200 GIULIANOVA (TE) 20.000,00

– G 356543 MILANO (MI) 20.000,00

– P 224834 TRENTO (TN) 20.000,00

– E 439348 NOGAREDO (TN) 20.000,00

– P 266680 MASSA (MS) 20.000,00

– P 323423 ALFONSINE (RA) 20.000,00

– O 153993 LUCIGNANO (AR) 20.000,00

– D 095900 GENAZZANO (RM) 20.000,00

– I 426626 CORDENONS (PN) 20.000,00

– A 342241 ROMA (RM) 20.000,00

– D 121287 GENOVA (GE) 20.000,00

– A 157000 PRATOVECCHIO STIA (AR) 20.000,00

– P 135632 ROMA (RM) 20.000,00

– C 388402 MANOPPELLO (PE) 20.000,00

– I 448243 MONCALIERI (TO) 20.000,00

– I 460285 ROMA (RM) 20.000,00

– M 150927 MONTE SANT ANGELO (FG) 20.000,00

– N 255409 MARTIGNACCO (UD) 20.000,00

– G 110860 ARCORE (MB) 20.000,00

– C 261746 SAN VITALIANO (NA) 20.000,00

– O 215052 PADOVA (PD) 20.000,00

– D 490148 NAPOLI (NA) 20.000,00

– E 119075 BERZO DEMO (BS) 20.000,00

– G 316024 FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) 20.000,00-

L 321371 BASSANO DEL GRAPPA (VI) 20.000,00

– L 241266 ROMA (RM) 20.000,00

– E 420285 SIRACUSA (SR) 20.000,00

– M 390868 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) 20.000,00

– C 435631 RUSSI (RA) 20.000,00

– L 109718 CAMAIORE (LU) 20.000,00

– E 395356 ROMA (RM) 20.000,00

– P 019785 CORSICO (MI) 20.000,00

– B 252747 SAN NICOLA LA STRADA (CE) 20.000,00

– F 474922 NAPOLI (NA) 20.000,00

– L 480560 SEGRATE (MI) 20.000,00

– O 456038 SAVONA (SV) 20.000,00

– G 267764 CISMON DEL GRAPPA (VI) 20.000,00

– O 216677 MILANO (MI) 20.000,00

– C 242261 MILANO (MI) 20.000,00

– P 435202 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) 20.000,00

– I 439435 CIVITELLA VAL DI CHIANA (AR) 20.000,00

– L 198328 MESSINA (ME) 20.000,00

– I 180609 PAGANI (SA) 20.000,00

– G 327866 FELTRE (BL) 20.000,00

– Q 422641 ANDRIA (BT) 20.000,00

– P 365467 CASTROVILLARI (CS) 20.000,00

– G 146658 PORCIA (PN) 20.000,00

– P 435628 SANT ELPIDIO A MARE (FM) 20.000,00

– M 322554 PALERMO (PA) 20.000,00

– I 181405 CAMPAGNANO DI ROMA (RM) 20.000,00

– G 493623 MILANO (MI) 20.000,00

– M 298251 SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT) 20.000,00

– I 370631 ROMA (RM) 20.000,00

– P 149679 MILANO (MI) 20.000,00

– P 228891 ZOGNO (BG) 20.000,00

– B 297998 MILANO (MI) 20.000,00

– E 181781 CASTROVILLARI (CS) 20.000,00

– I 146437 BAGNO A RIPOLI (FI) 20.000,00

– N 118937 TORINO (TO) 20.000,00

– E 178346 PATERNO (PZ) 20.000,00

– O 018542 ROMA (RM) 20.000,00

– D 057135 MANFREDONIA (FG) 20.000,00

– B 195224 TRIGGIANO (BA) 20.000,00

– Q 218297 GENOVA (GE) 20.000,00

– D 173699 POTENZA (PZ) 20.000,00

– A 115822 VEROLI (FR) 20.000,00

– Q 325332 GIOVINAZZO (BA) 20.000,00

– I 248616 FIRENZE (FI) 20.000,00

– I 484994 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) 20.000,00

– O 437137 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) 20.000,00

– M 127968 ROMA (RM) 20.000,00

– E 380689 RIONERO IN VULTURE (PZ) 20.000,00

– I 137649 PERUGIA (PG) 20.000,00

– G 260632 QUALIANO (NA) 20.000,00

– G 212679 ORVIETO (TR) 20.000,00

– D 054312 DRONERO (CN) 20.000,00

– D 370636 MELFI (PZ) 20.000,00

– G 170192 MILANO (MI) 20.000,00

– I 226966 TARSIA (CS) 20.000,00

– B 162554 ISEO (BS) 20.000,00

– L 134343 TREMESTIERI ETNEO (CT) 20.000,00

– P 461706 DESENZANO DEL GARDA (BS) 20.000,00

– D 264895 BOLOGNA (BO) 20.000,00

– B 438890 MILANO (MI) 20.000,00

– E 432953 CIVIDALE DEL FRIULI (UD) 20.000,00

– D 480838 BOLOGNA (BO) 20.000,00

– N 267458 CASTROCIELO (FR) 20.000,00

– D 090300 SAN SPERATE (SU) 20.000,00

– AA 142091 RIVENDITORE ONLINE 20.000,00

– F 246137 DELLO (BS) 20.000,00

– N 273507 FIORENZUOLA D’ARDA (PC) 20.000,00

– C 413887 FERNO (VA) 20.000,00

– E 433433 ROMA (RM) 20.000,00

– A 322564 COLOGNO MONZESE (MI) 20.000,00

– I 278021 GENOVA (GE) 20.000,00

– C 342387 ZOLA PREDOSA (BO) 20.000,00

– I 010136 GENOVA (GE) 20.000,00

– E 433637 BOLSENA (VT) 20.000,00

– N 330003 ORTONA (CH) 20.000,00

– A 267874 FIE ALLO SCILIAR (BZ) 20.000,00

– M 359207 GENOVA (GE) 20.000,00

– N 173560 CAVA DE TIRRENI (SA) 20.000,00

– Q 119149 ROMA (RM) 20.000,00

– N 164588 ANAGNI (FR) 20.000,00

– C 442499 SUSA (TO) 20.000,00

– L 005969 ROMA (RM) 20.000,00

– AA 244758 RIVENDITORE ONLINE 20.000,00

– C 162441 PRATO (PO) 20.000,00

– A 234095 VALLATA (AV) 20.000,00

– A 376576 MORCIANO DI ROMAGNA (RN) 20.000,00

– Q 276978 CARPI (MO) 20.000,00

– AA 388847 RIVENDITORE ONLINE 20.000,00

– E 340357 LATINA (LT) 20.000,00

– A 087530 NOGAROLE ROCCA (VR) 20.000,00

– C 387081 VENEZIA (VE) 20.000,00

– L 309219 LUCCA (LU) 20.000,00

– P 322754 CICAGNA (GE) 20.000,00

– F 482517 NAPOLI (NA) 20.000,00

– F 086387 ROMA (RM) 20.000,00

– L 265551 PIETRASANTA (LU) 20.000,00

– N 286891 BAGNO A RIPOLI (FI) 20.000,00

– Q 105997 MILANO (MI) 20.000,00

– L 103271 ROMA (RM) 20.000,00

– E 179343 NIZZA DI SICILIA (ME) 20.000,00

– G 432683 PERO (MI) 20.000,00

– M 151763 VENEZIA (VE) 20.000,00

– F 303325 SOAVE (VR) 20.000,00

– B 309933 FAENZA (RA) 20.000,00

– I 333812 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) 20.000,00

– A 442210 NAPOLI (NA) 20.000,00

– I 315503 SAN MINIATO (PI) 20.000,00

199 3 I 487038 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 20.000,00

– 3 G 243933 BARDONECCHIA (TO) 20.000,00

– E 151182 OLBIA (SS) 20.000,00

– I 189839 BIVONA (AG) 20.000,00

– P 259831 BERGAMO (BG) 20.000,00

– E 193423 SCILLATO (PA) 20.000,00

– I 288394 BOLOGNA (BO) 20.000,00

– E 123240 ROMA (RM) 20.000,00

– E 238958 SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) 20.000,00

– E 133245 MARGHERITA DI SAVOIA (BT) 20.000,00

– F 264882 MODUGNO (BA) 20.000,00

– C 228746 CISTERNA DI LATINA (LT) 20.000,00

Lotteria Italia, per sapere se il proprio biglietto è vincente

Per verificare se il proprio biglietto è vincente è possibile utilizzare la sezione verifica vincite sul sito ufficiale di Lotteria Italia e anche tramite l’app My Lotteries disponibile per smartphone iOS e Android, inoltre l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblica il Bollettino Ufficiale dei biglietti vincenti sulla Gazzetta Ufficiale. Il biglietto e il codice estratto nonché il premio ad esso attribuito saranno pubblicati anche sul sito www.adm.gov.it.

La riscossione dei premi

Il tagliando va presentato in originale all’Ufficio premi di Lotterie Nazionali (viale del Campo Boario, 56/D – 00153 Roma) o recarsi agli sportelli della banca Intesa San Paolo e seguire le indicazioni contenute nel regolamento ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I premi devono essere richiesti entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito del Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2023.