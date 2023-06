Dopo la vincita al 10elotto del capoluogo siciliano, si brinda anche nel Messinese

Sicilia in festa grazie al Lotto. Dopo Palermo, nell’estrazione di sabato 24 giugno, come riporta Agipronews, a Falcone, in provincia di Messina, messo a segno un colpo da 25 mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,3 milioni di euro, per un totale di 555 milioni da inizio anno.