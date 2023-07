Luigi Firenze scomparso da giorni, proseguono le ricerche: trovate auto e cellulare

Ancora senza esito le ricerche di Luigi Firenze. Vigili del fuoco e Protezione civile in azione per riuscire a rintracciare l'uomo.

Proseguono le ricerche di Luigi Firenze, l’uomo di 81 anni sparito nel nulla da Partanna Mondello, in provincia di Palermo. L’uomo risulta irreperibile da domenica scorsa, giorno in cui si era recato in campagna nell’area di piano Margi, a Cinisi, per raccogliere delle lumache.

L’allarme della scomparsa dell’uomo è stato lanciato nelle ore successive dai familiari, i quali hanno esteso l’appello anche sui social con l’intento di facilitare le ricerche.

Luigi Firenze, avanzano le ricerche

Sul territorio si sono attivati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Palermo insieme ai volontari della Protezione civile, i quali hanno iniziato a setacciare l’area dove si era recato l’uomo.

Nella serata di martedì i ricercatori sono riusciti a localizzare la Fiat Panda di colore giallo utilizzata da Luigi Firenze per spostarsi in campagna. Dell’uomo, però, nessuna traccia.

All’interno del mezzo sarebbe stato ritrovato anche il telefono cellulare. A tal proposito, secondo le ultime informazioni, l’ultimo utilizzo dell’apparecchio risalirebbe alla giornata di lunedì.