Lutto nel mondo del Rally: morto pilota Craig Breen

Il pilota irlandese ha perso la vita durante i test in vista del Rally di Croazia: la sua Hyundai è andata a schiantarsi contro un palo di legno

Lutto nel mondo del rally per la scomparsa di Craig Breen. Il pilota irlandese è morto dopo un incidente stradale durante i test prima del Rally di Croazia, in programma dal 20 al 23 aprile e valido come quarta prova del campionato WRC. Come riportato dai media croati, l’incidente è avvenuto alle 12.40 sulla strada provinciale 2201 in località Lobor, un piccolo comune della regione di Krapina e dello Zagorje. La Hyundai i20 rally1 di Breen è finita contro un palo di legno che ha impattato la parte anteriore sinistra dell’auto. Nulla da fare per Breen, mentre il navigatore James Fulton è rimasto illeso.

Il comunicato della Hyundai Motorsport

“Hyundai Motorsport è profondamente rattristata nel confermare che il pilota Craig Breen ha perso la vita oggi in seguito a un incidente durante i test pre-evento per il Rally di Croazia. Il co-pilota James Fulton è rimasto illeso nell’incidente che è avvenuto poco dopo mezzogiorno, ora locale. Hyundai Motorsport invia le sue più sincere condoglianze, alla famiglia, agli amici e ai numerosi fan di Craig”.