Ma cu tu fa fare

Questo è uno dei detti tipici dell’isola, in particolare della Sicilia occidentale, soprattutto di Palermo.

Questo è uno dei detti tipici dell’isola, in particolare della Sicilia occidentale, soprattutto di Palermo. In questa frase c’è tutta una filosofia parmenidea, che predilige L’Es, anche inutile, rispetto all’avere, che costa “travagghio”, fatica e traversie. Quelle le lasciamo ai “Greci”, i catanesi. Il palermitano è contento di ciò che è, a qualunque strato sociale a cui appartiene, altra parola, l’appartenenza, tipica di queste latitudini.

E non vuole il cambiamento, si “annaca” del suo essere, se la sente “sucata”, Suca non una parola ma un paradigma filosofico. Per cui aborrisce chi intraprende, chi si muove verso una direzione, un progetto, una idea.

Il fare in questa parte dell’isola è peccato mortale che grida vendetta al cospetto del Dio Immobile e immanente. Chi fa pecca di superbia e attira la “raggia”, l’invidia, di chi non fa. ‘Ma chi te lo fa fare’, ‘chissà che c’è dietro’, ‘chiddu cu si sente’, espressioni idiomatiche che rappresentano trasversalmente il sentire comune dei palermitani.

Chi fa alza la testa dal gregge di pecore e rischia che le pecore si rivoltino, per invidia dell’erba più verde, contro. Se non fai non sbagli mai e, pur rimanendo immobile nella propria condizione, non rischi di perdere, soldi, fatica e soprattutto faccia. Cosa a cui i palermitani tengono più della vita. Se fai a Palermo è solo VUCCIRIA.

Così è se ti pare