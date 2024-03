VIDEO | Terrore a Madeira, aereo oscilla in fase di atterraggio a causa del forte vento

Grande paura in Portogallo a causa delle condizioni meteorologiche

Attimi di terrore all’aeroporto di Madeira, in Portogallo. A causa del forte vento che ha colpito l’Isola in queste ore, un aereo ha trovato grandi difficoltà in fase di atterraggio.

Dopo diverse oscillazioni a pochi passi dalla pista, l’aereo ha poi faticosamente eseguito l’atterraggio e tutto è andato per il verso giusto.

Madeira, aereo oscilla in fase di atterraggio a causa del vento

Come si vede dal video diventato molto presto virale sui social, un aereo è andato in grande difficoltà in fase di atterraggio all’aeroporto di Madeira, in Portogallo. Condizionato dal forte vento che colpisce con grande frequenza l’Isola portoghese, l’aereo ha oscillato varie volte prima di trovare il suolo. Chiaramente, grande panico sia a bordo che per chi ha assistito alla scena senza poter fare nulla di concreto.