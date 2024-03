Donna nuda in videochiamata su maxischermo: un funerale a Londra diventa virale

Una scena subito diffusa in sala, visto che la chiamata con gli utenti collegati a distanza era proiettata

Una scena surreale accaduta a Londra durante un funerale è presto diventata virale. Come raccontato dal Daily Mail, una donna – senza accorgersi della videocamera attiva – si è collegata da remoto tramite Zoom e completamente nuda per assistere al funerale. Una scena subito diffusa in sala, visto che la chiamata con gli utenti collegati a distanza era proiettata in un maxi schermo.

Londra, donna nuda assiste al funerale per errore: l’accaduto

A Londra, una madre di due bambini è presto diventata virale. Come ricostruito dal Daily Mail, la donna inglese era in procinto di assistere a un funerale a distanza, tramite la piattaforma Zoom. Collegata alla chiamata, l’incredibile scena: la donna, infatti, era completamente nuda. All’oscuro dal fatto di avere la telecamera accesa, la “vittima” di questo accaduto stava entrando dentro la doccia e, probabilmente, la sua intenzione era quella di assistere alla chiamata delle esequie mentre si preparava.