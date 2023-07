Shock in appartamento, madre 45enne strangola e uccide bambino di un anno

Tragedia in un appartamento in provincia di Pavia, dove una donna ha ucciso il proprio bambino di un anno strangolandolo.

Una madre di 45 anni ha ucciso il proprio figlio di un anno, strangolandolo. I fatti si sono verificati in un appartamento di via Mezzana a Voghera, Comune in provincia di Pavia, attorno alle ore 9 di stamattina.

La ricostruzione

Dopo aver strangolato il pargoletto, la donna avrebbe chiamato il numero di emergenza 112 e avrebbe riferito agli operatori di aver compiuto il delitto. “Ho ucciso mio figlio”, sono state le parole pronunciate dalla 45enne.

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte del piccolo. A quanto pare, la donna si trovava sola al momento dell’uccisione del figlio.

La madre è stata trasportata all’ospedale Policlinico San Matteo e successivamente ricoverata per accertamenti in Psichiatria, nell’attesa che la Procura di Pavia si esprima sull’eventuale arresto nei suoi confronti.

