Via al “Maggio dei libri” 2023, tante novità editoriali in arrivo per gli amanti della lettura

Un mese molto importante per il mondo editoriale: ecco quali libri si potranno trovare a breve nelle librerie.

Per il mondo dell’editoria, maggio è uno dei mesi più importanti dell’anno. Con l’arrivo del mese, infatti, si dà il via al “Maggio dei libri” 2023, campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto.

Fino al 31 maggio, saranno tanti gli eventi e le iniziative legate ai libri tra festival e presentazioni. Non saranno da meno gli scaffali fisici e digitali che si andranno ad arricchire di novità e di graditi ritorni di scrittori nazionali e internazionali. Prendete appunti e che la magia dei libri sia con voi!

Maggio 2023, i libri in uscita: le novità editoriali

Il dono – Paola Barbato

Piemme, dal 9 maggio 2023

“È stato il mio cuore. Non sono stato io”. Con queste parole, e un coltello insanguinato tra le mani, l’uomo accoglie la polizia. Tutti lo conoscono, è un giornalista che si è sempre occupato di cronaca nera, unica persona a cui molti criminali hanno deciso di rilasciare un’intervista. L’ispettrice Flavia, quando va a trovare l’assassino nell’infermeria del carcere, è pronta ai comportamenti tipici di quelli come lui; invece, la realtà che le viene restituita è esattamente quella che hanno stabilito i primi rilievi: la modalità dell’aggressione, i tempi e i luoghi. Ma qualcosa non la convince. La risposta è nella cassaforte dell’uomo, sotto forma di un foglio.

Le aquile della notte – Alice Basso

Garzanti, dal 16 maggio 2023

Langhe, 1935. Mentre guarda il paesaggio che scorre dal finestrino del treno, Anita sa che ad attenderla è una trasferta di lavoro per la rivista di gialli “Saturnalia”, in compagnia dell’immancabile Sebastiano Satta Ascona. Pochi giorni dopo il suo arrivo, il corpo di un ragazzo viene trovato al limitare del bosco. In quel breve lasso di tempo, Anita ha scoperto che il giovane faceva parte di un gruppo scout, in segreta violazione dei divieti imposti dal regime. Anita rimane affascinata da quella dimostrazione di carattere. E intanto, forse ispirata dal rosso del vino e dai mille volti di una terra ricca di inaspettati misteri, si avvicina come mai accaduto prima a Sebastiano.

Maktub – Paulo Coelho

La nave di Teseo, dal 2 maggio 2023

A più di 25 anni dal successo mondiale del Manuale del guerriero della luce, Paulo Coelho accompagna i lettori in un nuovo cammino con la forza delle parole e del pensiero. Un invito a scoprire la vita da nuovi punti di vista, a cercare se stessi per immaginare e realizzare il proprio, luminoso, destino.

Stigma – Erin Doom

Magazzini Salani, dal 16 maggio 2023

Da sola e senza mezzi, Mireya decide di trasferirsi a Philadelphia in cerca di fortuna. Con sé ha soltanto una vecchia valigia, intorno l’inverno gelido di una città sconosciuta. Il suo personale miracolo sembra compiersi quando si imbatte in un’insegna al neon che si staglia nel buio della notte. Eccentrico e sfarzoso, il club Milagro’s è un luogo capace di affascinare chiunque ne varchi la soglia, Mireya compresa. Con l’ostinazione di chi non ha niente da perdere, la ragazza riesce a farsi assumere come barista. Il Milagro’s, però, è più di un locale esclusivo. Dietro le sue porte chiuse, oltre i lustrini e le luci di scena, si intrecciano destini e sussurrano segreti.

Ciotole di riso – Banana Yoshimoto

Feltrinelli, dal 9 maggio 2023

La strana convivenza tra Mimi, Kodachi, la madre e Isamu procede tra dubbi e preziosi momenti di complicità, finché una morte e un temporaneo ritorno in vita turbano la quiete di Mimi. Intanto la mamma si dedica alla preparazione di manicaretti capaci di infondere serenità e pace negli animi tormentati di chiunque li mangi.

Il passeggero – Cormac McCarthy

Einaudi, dal 2 maggio 2023

Durante una missione di recupero al largo della costa del Mississippi, Bobby Western vede quel che non avrebbe dovuto vedere: un JetStar apparentemente intatto adagiato sul fondale e, in cabina, chiome fluttuanti, bocche aperte e occhi vuoti, nove corpi senza vita. Da dove viene quell’aereo, che fine ha fatto la scatola nera, e che ne è stato della decima persona sulla lista passeggeri? Capisce allora di dover scomparire.

Café Royal – Marco Balzano

Einaudi, dal 2 maggio 2023

Dal Café Royal prima o poi ci passiamo tutti: genitori e figli, donne indaffarate, coppie di amanti e adolescenti spaesati. Come spesso accade nelle grandi città, i personaggi di questo imprevedibile romanzo corale s’incrociano ogni giorno, si salutano, a volte si confidano e altre si ignorano. Forse non ne sono consapevoli, ma insieme formano una comunità.

Quel che ci tiene vivi – Mariapia Veladiano

Guanda, dal 9 maggio 2023

Aiutare le famiglie che non funzionano: questo è l’obiettivo del giovane protagonista, un avvocato con un passato doloroso, difficile da dimenticare ma anche da ricordare. E, in qualche modo, quello è lo scopo anche di sua moglie Bianca, la psicoanalista a cui si è rivolto all’inizio della carriera proprio per rimettere insieme i pezzi della sua infanzia. Non sembravano compatibili, eppure al posto di un’analisi è nato un amore.

Resta con me, sorella – Emanuela Canepa

Einaudi, dal 2 maggio 2023

Da quando suo padre è morto di febbre spagnola, Anita, orfana di madre dall’età di sette anni, vive con la matrigna e i suoi due figli. Uno lavora con lei nel giornale in cui il padre prestava servizio. Un giorno il fratellastro ruba dalla cassa e Anita decide di prendersi la colpa, perché il suo misero stipendio di donna non basterebbe a mantenere la famiglia, mentre quello del fratellastro sì. Rinchiusa nel carcere della Giudecca, incontra Noemi, una ragazza ombrosa da cui tutte si tengono alla larga e dalla quale persino le suore mettono Anita in guardia. Ma lei ne subisce il fascino e, malgrado Noemi non riveli mai il motivo per il quale è stata condannata, Anita si confida con lei. Le due stringono un patto: progettano di costruire un futuro insieme, una volta fuori.

Freddo nelle ossa – Kathy Reichs

Rizzoli, dal 2 maggio 2023

Da quando sua figlia ha lasciato l’esercito per tornare a vivere a Charlotte, North Carolina, tutto ciò che l’antropologa forense Temperance Brennan desidera è godersi un po’ di tranquillità. Ma il destino bussa ancora alla sua porta una sera di gennaio, quando sull’uscio di casa trova un pacco dal contenuto scioccante: un occhio umano, infilzato su uno spillone come un insetto. Nel bianco dell’orbita sono state incise delle coordinate geografiche, che conducono ad altri resti umani, questa volta ritrovati nel terreno di proprietà di un collegio cattolico. Nel frattempo, in un bosco non distante dal collegio, la polizia ha scoperto un cadavere, congelato e penzolante dal ramo di un albero. Tutte le scene del crimine hanno delle analogie con alcuni vecchi casi seguiti da Tempe, forse troppe perché le si possa derubricare a coincidenze: l’impressione è che l’assassino stia mandando un messaggio proprio a lei.

Gli innamorati – Peppe Fiore

Einaudi, dal 9 maggio 2023

Se l’amore è un mistero a due, il matrimonio è un mistero collettivo. Lo sa bene Flaminia Aloisi, che ha conosciuto Carmine quando era spiantato, giovane e splendente, così spavaldo da dirle “Io ti sposo”. Ora hanno un attico con vista sul Tevere, una figlia adolescente e due carriere invidiate da tutti: ogni istante brilla come il sole sui tetti di Roma. Ma sotto quella luce non è facile nascondersi per sempre.

Qualcosa resta – Alessandro Mari

Feltrinelli, dal 9 maggio 2023

Pedro ha un sospetto, una speranza, forse una fede: crede che il suo cane Lobo sia capace di fiutare la morte. E con un talento così, pensa, si potrebbe davvero impedire che muoiano le persone a cui vogliamo bene. Invece, ad andarsene anzitempo per un infarto è proprio Ida, la sua compagna, e lui si convince di averle “rotto il cuore”.

Oro – Federica Pellegrini

La nave di Teseo, dal 16 maggio 2023

Federica Pellegrini ha deciso di condividere la sua storia un anno dopo il suo ritiro: nel libro parla della sua grande passione, ma anche della fatica e delle difficoltà che comporta stare sotto i riflettori sin dall’età di quattordici anni. Racconta degli allenamenti, delle relazioni sentimentali, delle sconfitte e delle vittorie.

Geografia di un dolore perfetto – Enrico Galiano

Garzanti, dal 16 maggio 2023

Quando sei bambino tuo padre è un supereroe. Nessuno ti spiega che anche i supereroi possono cadere e farsi male, e soprattutto farti male. Pietro lo sa fin troppo bene: suo padre lo ha abbandonato quando era ancora un ragazzino. L’unica cosa che gli ha lasciato è quella che lui chiama spezzanza, la sensazione di essere spezzati, di vivere sempre a metà. Eppure, Pietro ha un vita perfetta: è diventato un professore universitario e ha una moglie e un figlio che ama. Fino a quando riceve una telefonata che cambia tutto. Deve andare a Tenerife il prima possibile: un viaggio in aereo attraverso il mare lo divide dall’attimo più importante della sua vita.

Genitori cercasi – Andrea Vitali

Einaudi, dal 16 maggio 2023

Velarus è un bambino venuto al mondo ma non voluto. La sua famiglia vive in una provincia lombarda e il padre e la madre non sono di certo i genitori perfetti. Quando nasce Velarus la loro vita viene stravolta e non sanno come gestire la loro quotidianità con un bambino piccolo da accudire: non hanno il tempo e nemmeno la voglia di occuparsene, per loro è solo un fastidio. Decidono così di “sbarazzarsi” del figlio lasciandolo in custodia a chi capita. A poco a poco Velarus sparisce: continua a esistere, ma scompare alla vista degli altri essere umani, come se volesse allontanarsi da quella che è la sua struttura fisica. Ma è proprio quando Velarus diventa completamente invisibile che i genitori approfittano della situazione per creare qualcosa che possa trasformarsi nell’ennesimo affare della vita.

Che cosa fa la gente tutto il giorno? – Peter Cameron

Adelphi, dal 16 maggio 2023

Lo scrittore racconta la storia di un uomo che fa credere alla moglie di avere una relazione pur di non rivelarle che tiene nascosto in un ripostiglio un cane con cui va a spasso ogni notte; parla degli adolescenti intrappolati nelle dinamiche tossiche degli adulti ma non ancora contagiati dalla loro ipocrisia; e infine descrive donne sole che si aggirano in silenzio in case diventate all’improvviso fredde e vuote.

Le cose che ci salvano – Lorenza Gentile

Feltrinelli, dal 2 maggio 2023

Gea vive in un condominio sui Navigli di Milano e non oltrepassa mai i confini del suo quartiere. In un mondo che sogna di andare su Marte, lei coltiva con amore il suo “orticello”. Ha ventisette anni e si arrangia come tuttofare. Conserva in casa tutto ciò che prima o poi potrebbe servire perché non crede nei supermercati e nel comprare, ma nel riciclare e dare nuova vita alle cose. Vive sola, ma ha buoni amici, ma nessuno della sua età, perché Gea, nella sua età, non ci si ritrova. Così come non si ritrova nel mondo. Cominceremo a scoprire il suo segreto grazie al Nuovo Mondo, una vecchia bottega di rigattiere, appartenuta un tempo alla carismatica Dorothy. Sarà questa la missione di Gea, la sua ragione di vita o forse proprio l’occasione per costruirsela, una vita: salvare il negozio a ogni costo. Perché tutto ciò che salviamo finisce a sua volta per salvare noi.

Il primo sole dell’estate – Daniela Raimondi

Nord, dal 23 maggio 2023

Norma è cresciuta in una casa fredda in cui gli abbracci si contano sulle dita di una mano e i genitori non divorziano solo per mantenere il quieto vivere. È forse per questo che Norma si sente molto più felice quando non è con loro e tutto le sembra più bello specialmente quando passa le sue giornate a Stellata, a casa dei nonni. Quando però l’infanzia cede il posto all’adolescenza, il rapporto con Elia cambia: Norma scopre di avere paura dei nuovi sentimenti che prova per lui e decide così di interrompere l’amicizia. I due ragazzi si trovano anni dopo a Londra e il loro rapporto si trasforma in un amore adulto, ma il destino condurrà Norma altrove, fino in Brasile, dove proseguirà una pagina della sua vita iniziata a Stellata.

Troppo neri – Saverio Tommasi

Feltrinelli, dal 30 maggio 2023

Scardinando i luoghi comuni, così come fa sempre nel suo lavoro di giornalista, e senza mai perdere tenerezza o lucidità, Saverio Tommasi racconta alcune di queste storie vere, drammatiche ma anche piene di vita e di speranza, insieme al fotogiornalista Francesco Malavolta, che accompagna queste narrazioni con le sue fotografie intense, frutto di molti anni di lavoro in viaggio per il mondo.

Dilaga ovunque – Vanni Santoni

Laterza, dal 5 maggio 2023

Nonostante la repressione sempre più dura e l’ossessione per il decoro, oggi i graffiti sono ovunque, hanno vinto. La street art si vende nelle case d’asta, si usa in pubblicità, diventa addirittura strumento della speculazione immobiliare. Cosa è rimasto dello spirito clandestino delle origini? Per scoprirlo, questo romanzo ci porta tra gallerie d’arte e depositi dei treni, con il cappuccio della felpa tirato su e un paio di bombole nello zaino, a sentire l’odore della vernice e l’adrenalina che sale improvvisa, muovendosi nel buio per mordere la carne della città e rivendicare il diritto di esistere in uno spazio urbano dominato dalle logiche del profitto.

La donna che rubava i mariti – Margaret Atwood

Ponte alle Grazie, dal 2 maggio 2023

Tre amiche: Roz, Charis e Tony. Si sono conosciute al college e hanno una cosa in comune, Zenia. Anche lei compagna di college, bella, intelligente, di volta in volta manipolatrice e vulnerabile, fragile e spietata, ha tradito la loro fiducia, rubando a ciascuna di loro il marito. A un certo punto è morta, anche se lontano e in circostanze poco chiare; le tre amiche sono andate al suo funerale. Come è possibile, allora, che mentre Roz, Charis e Tony si incontrano in un ristorante alla moda appaia proprio Zenia? La storia si riavvolge, il passato ritorna, anche perché in realtà il fantasma di quella donna non aveva mai smesso di aleggiare sinistramente sulle vite delle tre amiche.

Il sentimento del mare – Evelina Santangelo

Einaudi, dal 23 maggio 2023

Il mare, lo sa chi lo ama, è un sentimento. Ma anche un serbatoio di memoria, una possibilità, un tesoro, un pericolo. Il mare è di tutti. Nessuno può raccontarlo senza finirci dentro, senza perdersi anche nella fragilità. E così, in questo libro al calor bianco, le storie di uomini e donne che hanno sfidato, amato o subìto il mare s’intrecciano con quella di chi racconta, mettendosi a nudo.

Negli occhi di Marianne – Frédéric Dard

Rizzoli, dal 9 maggio 2023

Daniel Mermet sta guidando quando una donna sbuca dal nulla e si getta sotto la sua auto. Preso dal panico per le possibili implicazioni giudiziarie, invece di portarla in ospedale la carica in macchina e torna alla pensione in riva al mare dove alloggia. La mattina seguente trova la sconosciuta sveglia e scopre di lei due cose: parla francese e ha perso del tutto la memoria. L’attrazione istintiva che Daniel sente per quella giovane anima allo sbando si trasforma repentinamente in amore quando decide di portarla sulla spiaggia, per farle un ritratto. Spaccato tra devozione e dubbio, eccitato dalla curiosità, Daniel avvia un’indagine che lo riporta in Francia e subito lo inghiotte, innescando un mortifero balletto tra il suo amore e la macabra realtà.,

Commedia gialla con gatto nero – Serena Venditto

Mondadori, dal 16 maggio 2023

Villa Esther. È qui che Alice e Damiano hanno deciso di celebrare le loro nozze, ospiti della ricchissima famiglia Latorre. Un padre intelligente e fascinoso, tre figli sereni e realizzati: una famiglia da pubblicità. In una lunga notte che non conosce il sonno, ci sarà da districare un mistero più fitto del bosco. In “Al Sassofono Blu”, la compagnia teatrale “Trappola per topi” propone una cena con delitto in un locale del centro storico di Napoli. Un giallo nel giallo che si snoda fra le assi di un palcoscenico e i vicoli di una città che non dorme mai. A indagare in entrambi i casi è la formazione al completo dei quattro più uno di via Atri 36.

