Mala movida a Palermo, interrotta festa con 200 persone: scattano 6 denunce

L’attività è stata sospesa, il locale e la strumentazione musicale sequestrati, ed elevate sanzioni amministrative per oltre 11 mila euro

I carabinieri del Comando Provinciale di Palermo proseguono nei servizi di controllo alle attività commerciali che, nel centro cittadino, sono interessate dal fenomeno della così detta mala movida.

I controlli dei carabinieri

I militari della Compagnia Piazza Verdi, con il contributo della polizia municipale, hanno interrotto una festa danzante alla quale partecipavano circa 200 persone, all’interno di un appartamento al secondo piano di un edificio storico nel centro di Palermo.

I provvedimenti

Sei le persone denunciate, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il rappresentante legale di un’associazione culturale e cinque organizzatori, con la contestazione di aver organizzato un pubblico spettacolo senza autorizzazione. L’attività è stata sospesa, il locale e la strumentazione musicale sono stati sequestrati, e sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 11 mila euro. I sequestri sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.