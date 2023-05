Tragedia in strada, colto da malore fatale alla guida: morto 60enne

Inutili, purtroppo, i soccorsi giunti sul posto: l'uomo è deceduto. L'episodio a Marsala, in via Trapani.

Tragedia a Marsala, in provincia di Trapani, dove un uomo è morto in seguito a un malore fatale che lo ha colpito mentre si trovava alla guida della propria auto.

La vittima è un uomo di circa 60 anni, le cui generalità non sono state divulgate.

Malore alla guida, morto uomo a Marsala

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe stato colto da malore mentre si trovava alla guida nei pressi di via Trapani e si sarebbe accasciato sul volante. Il malcapitato sarebbe riuscito a fermare l’auto in mezzo alla carreggiata prima di morire.

Sul posto, in seguito alla segnalazione dell’accaduto, sono intervenuti i sanitari del 118. Purtroppo, però, gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Intervenuta anche la polizia per gestire il traffico ed effettuare gli accertamenti di rito.

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 12 maggio.

Immagine di repertorio