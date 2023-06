Malore improvviso durante ispezione al ristorante a San Leone: uomo in ospedale

Necessario il trasferimento in ospedale in ambulanza per il malcapitato.

Momenti di preoccupazione all’interno di un ristorante di San Leone, quartiere di Agrigento, dove un uomo è stato colto da malore durante un’ispezione.

Necessario il trasferimento in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Malore durante ispezione in ristorante di San Leone, uomo in ospedale

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo – un cittadino extracomunitario – avrebbe accusato un forte dolore al torace mentre all’interno dell’attività di ristorazione era in corso un controllo dei carabinieri e del personale dell’Ispettorato del Lavoro. Sul posto, in seguito alla segnalazione dell’improvviso malore, sono intervenuti gli operatori del 118.

L’uomo è stato trasferito in ospedale per ricevere le cure necessarie. Non si hanno al momento ulteriori notizie sulle sue condizioni.

Immagine di repertorio