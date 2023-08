Si sente male e si accascia in strada, Simone Veronese muore a soli 24 anni

Il 24enne Simone Veronese sarebbe stato colto da un malore risultato fatale. A nulla sarebbero valsi i tentativi di rianimazione.

Un giovane di 24 anni, Simone Veronese, è stato trovato senza vita a Sottomarina a Chioggia, in provincia di Venezia. Il ritrovamento è avvenuto la notte di Ferragosto, tra il 14 e il 15 agosto.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo avrebbe si sarebbe sentito male mentre si trovava in strada. Colto dal malore, Simone Veronese si sarebbe accasciato al suolo e non si sarebbe più rialzato.

I soccorsi e la morte

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo. Purtroppo, per lui non ci sarebbe stato nulla da fare.

Nella zona dove si è consumata la tragedia si sono presentati anche i carabinieri che hanno provveduto a effettuare gli accertamenti del caso. Il giovane, agente immobiliare residente nella località veneta, lascia una bambina di pochi anni.

Fonte foto: Facebook – Simone Veronese