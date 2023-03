Mannarino, le date del “Corde Tour 2023”: due appuntamenti in Sicilia

Anche due date siciliane nel tour di Mannarino nel 2023: tutti gli ultimi aggiornamenti.

Alessandro Mannarino torna nei teatri e nelle arene italiane con il “Corde Tour 2023“: il celebre cantautore ha appena annunciato le date e le prime informazioni per l’acquisto dei biglietti.

Ecco il calendario del tour (che avrà anche due date siciliane, rispettivamente a Zafferana – provincia di Catania – e Noto – provincia di Siracusa) e il post-annuncio sui social.

“Finalmente posso condividere con voi il primo calendario di una serie di concerti inediti: i miei brani in formato CORDE, come nel 2013 e nel 2015, stavolta ancora diversi con una formazione sublime, vibrazioni di legno corde e anima. Ci vediamo lì dove non ci sono semafori. A presto”. Con queste parole, Mannarino ha iniziato il post pubblicato sui propri social network.

Il cantautore ha anche annunciato alcune informazioni su dove, come e quando sarà possibile acquistare i biglietti: la vendita online partirà da venerdì 31 marzo alle ore 15, nei punti vendita invece da mercoledì 5 aprile alle 11. I costi – su Ticketone – partono da 39,90 euro.

Ecco le date del “Corde Tour 2023”:

16 giugno 2023 , ore 21: Roma, Auditorium Parco della Musica – Cavea. Mannarino si esibirà al Roma Summer Fest;

, ore 21: Roma, Auditorium Parco della Musica – Cavea. Mannarino si esibirà al Roma Summer Fest; 17 giugno 2023 , ore 21: Roma, stesso Auditorium.

, ore 21: Roma, stesso Auditorium. 1 luglio 2023 : Gardone Riviera, Mannarino si esibirà al Festival dell’Anfiteatro Vittoriale;

: Gardone Riviera, Mannarino si esibirà al Festival dell’Anfiteatro Vittoriale; 13 luglio 2023 : l’appuntamento è a Cervere all’Anima Festival;

: l’appuntamento è a Cervere all’Anima Festival; 22 luglio 2023 : Mannarino sarà a Cernobbio, al Lavilla Music&Arts Festival;

: Mannarino sarà a Cernobbio, al Lavilla Music&Arts Festival; 29 luglio 2023 : Atri, Atricontra;

: Atri, Atricontra; 2 agosto 2023 : Porto Recanati, Arena Beniamino Gigli;

: Porto Recanati, Arena Beniamino Gigli; 6 agosto 2023 : Massa d’Albe, Mannarino sarà al Festiv’alba;

: Massa d’Albe, Mannarino sarà al Festiv’alba; 11 agosto 2023 : Alghero, al Festival Abbabula;

: Alghero, al Festival Abbabula; 14 agosto 2023 : Grottaglie, al Cinzella Festival;

: Grottaglie, al Cinzella Festival; 18 agosto 2023 : Diamante, Fatti di Musica;

: Diamante, Fatti di Musica; 25 agosto 2023 : Zafferana, al Sotto il Vulcano Fest;

: Zafferana, al Sotto il Vulcano Fest; 26 agosto 2023: Noto, Le scale della Musica.

Fonte immagine: Facebook – Mannarino