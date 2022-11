Manovra, Meloni incontra i capigruppo. Lega spinge per tetto al contante e Ponte sullo Stretto

Obiettivo di Giorgia Meloni quello di riuscire a trovare l'intesa definitiva sulla Manovra che verrà discussa in CdM già lunedì.

Il premier Giorgia Meloni, di ritorno dal vertice del G20 di Bali in Indonesia, incontrerà oggi alle ore 18 i capigruppo della maggioranza per discutere della Manovra che l’esecutivo intende varare nel giro di pochi giorni.

L’esecutivo confermerà le cifre delle misure che verranno portate sul tavolo del Consiglio dei Ministri entro il prossimo lunedì, stimate sui 30-32 miliardi di euro.

All’interno del provvedimento saranno inseriti anche l’innalzamento del tetto al denaro contante a 5mila euro, che è stato estromesso dal recente Dl Aiuti Quater per la mancanza dei requisiti d’urgenza.

La Lega, attraverso la voce del segretario Matteo Salvini, ha assicurato che in Manovra ci sarà spazio anche per il Ponte sullo Stretto, da anni cavallo di battaglia del Centrodestra.

Secondo il ministro delle Infrastrutture l’opera sarà la “più ecologica e tecnologicamente avanzata del mondo”, con i lavori che potrebbero partire nel giro di due anni.

Il Governo, inoltre, starebbe pensando a una possibile sanatoria per il rientro dei capitali all’estero che potrebbe portare in dote ulteriori 3-5 miliardi di euro. In tal senso, potrebbe essere applicata una rivisitazione della norma di tassazione sugli extraprofitti, con un’aliquota fissata al 33%.