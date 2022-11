Ponte sullo Stretto, Salvini: “Ci sarà e sarà tra opere più green al mondo”

Lo ha detto il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a margine della sua visita all’Eicma

Il ponte sullo stretto di Messina “ci sarà, ma vedrà la luce tra qualche anno”. Lo ha detto il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a margine della sua visita all’Eicma.

“Il mio impegno – assicura – è recuperare 50 anni persi e 300 milioni di euro già spesi dai cittadini per dare, non solo ai siciliani e ai calabresi, ma anche agli italiani una possibilità di movimento, studio e lavoro, risparmiando almeno 2 ore di tempo e soprattutto ripulendo il mare e l’aria. Per come la stanno preparando – avverte – sarà una delle opere più green al mondo. Ma non basta, serve anche l’alta velocità in Sicilia”.