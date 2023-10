Manovra, Schifani chiede la collaborazione dell’Ars: “Confido in approvazione entro 2023”

Il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha chiesto aiuto all'Aula per ottenere l'ok alla Manovra in tempi rapidi.

“Confido in una virtuosa collaborazione tra il Governo e l’Assemblea regionale affinché si possa giungere entro l’anno all’approvazione delle leggi di bilancio, strumenti, anche finanziari, indispensabili al consolidamento della crescita della nostra Regione”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel corso del suo intervenuto in Aula all’Ars di ieri pomeriggio.

Schifani: “Il mio Governo lavora in silenzio”

Il governatore isolano, che ha chiesto il sostegno dell’Assemblea in previsione dell’approvazione della prossima Manovra, ha sottolineato che la sua amministrazione continuerà “a lavorare, a lavorare in silenzio, cercando di produrre fatti ed evitando inutili polemiche”.

“Il modo di operare del Governo Schifani – ha aggiunto – è quello della silenziosità e della operatività. Siamo qui per migliorare la nostra terra, io e la mia squadra di assessori, che godono della mia piena e totale fiducia, e in un’unità della coalizione che per me è preziosa”.

“Io non fuggo dall’Aula, mai fatto”

“Io non fuggo dall’Aula. Non fuggo mai, non sono mai stato abituato a farlo. Sono venuto solo oggi all’Ars perché ho atteso la condizione giusta per spiegare un programma che si basa su atti già compiuti e non su promesse”.

“Ho preferito accettare qualche critica e me la sono presa. Spero fortemente di dare risposta a voi e ai siciliani, sull’incolumità delle nostre case, dei nostri ragazzi, del mondo lavorativo e industriale”, ha aggiunto Schifani.