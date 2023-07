A Marianopoli è arrivato “Polis” di Poste Italiane

L’ufficio di piazza Garibaldi sarà il primo di tutta la provincia nissena a dotarsi dello sportello che consentirà ai cittadini di accedere più facilmente ai servizi digitali offerti

MARIANOPOLI (CL) – Il tema dei servizi per i cittadini è uno dei fondamenti su cui si basa la vita politica dei comuni. Nelle comunità con pochi abitanti, però, non è sempre facile e scontato poter offrire ai cittadini tutti i servizi di cui hanno bisogno senza avere la necessità di spostarsi in paesi vicini e più grandi.

È questo il caso di Marianopoli, i cui abitanti sono circa 1600, in cui per ovviare a tale problematica è stato ampliato il servizio “Polis” progetto di Poste Italiane che punta a trasformare gli uffici postali nella casa dei servizi digitali.

Il servizio “Polis” ha come obiettivo quello di creare uno sportello unico, all’interno dell’Ufficio Postale, che renda veloce e semplice l’accesso a tutti i servizi digitali della Pubblica amministrazione, fondamentali per tutti i cittadini.

L’ufficio postale di Marianopoli, sarà il primo nella provincia di Caltanissetta nel quale saranno disponibili i servizi Inps, quelli di “Giustizia amministrativa” che permetteranno di presentare le istanze di “Nomina Amministratore di Sostegno” e “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito”, grazie alla nuova convenzione firmata tra il ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Giustizia e Poste Italiane.

Presso l’ufficio postale di Marianopoli, sito in Piazza Garibaldi, saranno disponibili per gli anziani numerosi servizi Inps, come ad esempio la possibilità di richiedere il cedolino della pensione oppure la certificazione unica e il modello “Obis m” riassuntivo dei dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

Oltre ai certificati previdenziali e giudiziari, sarà possibile ottenere certificati anagrafici e di stato civile, carta d’identità elettronica, passaporto, codice fiscale per i neonati e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione già precedentemente espletati dagli sportelli delle Poste Italiane.

“Siamo molto soddisfatti di avere qui a Marianopoli il primo ufficio postale in provincia di Caltanissetta ad offrire il servizio Polis. – ha dichiarato il primo cittadini Salvatore Noto – Per i nostri cittadini tale servizio è quasi fondamentale e permetterà loro di non spostarsi in paesi vicini per il disbrigo di pratiche molto importanti.

“Da quello che ci è stato comunicato – ha concluso il sindaco Noto – entro la fine dell’estate, i servizi saranno estesi a tutti gli uffici postali nei comuni sotto ai 15.000 abitanti nella provincia di Caltanissetta, migliorando di molto la qualità del servizio in tutta la provincia”.