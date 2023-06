Marina militare, la stazione elicotteri “Maristaeli” compie sessant’anni

Domani la struttura fondata nel 1963 apre le porte ai cittadini

CATANIA – Ieri è stata una data importante per la Stazione elicotteri della marina militare Maristaeli di Catania, giornata dedicata alla cerimonia commemorativa in occasione del 60° anniversario della fondazione, costituita il 13 febbraio 1963. Nell’hangar della Stazione elicotteri, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, il comandante della Stazione elicotteri CV Riccardo Leoni nel suo discorso ha ricordato gli uomini e le donne della Marina militare che con impegno, determinazione e “con coraggio, che non è assenza di paura…”, intervengono nelle attività di servizio con coscienza e integrità. L’integrità, ha ribadito Leoni, racchiude valori etici e morali necessari allo svolgimento delle attività di istituto. Ha presieduto la cerimonia il comandante in capo alla squadra navale, l’ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis con il contrammiraglio Giancarlo Ciappina, comandante delle Forze aeree della Marina. De Carolis, dopo i saluti, ha sottolineato il ruolo della Marina militare nello svolgimento delle attività che la coinvolgono nello scenario nazionale e internazionale a partire dal “Mediterraneo Allargato che è un’entità geo-politica e geo-economica”.

De Carolis ha inciso in particolare sulla vasta aria di azione in cui la Marina Militare italiana interviene; pronta al contrasto della pirateria nell’Oceano indiano, la Missione Irini, operazione Sea Guardian, Mare sicuro che comprende il monitoraggio, la tutela della sicurezza, “sopra e sotto i mari, dentro e fuori dal Mediterraneo cooperiamo nei teatri operativi fuori aree…”, ecco cosa si intende con Mediterraneo alargato.

La storia di Maristaeli prende avvio dal 1963 come erede del 1° Gruppo elicotteri che operava nell’eliporto dell’arsenale di Augusta, con ruolo prevalente al supporto navale. A partire da quel momento si rese necessario un potenziamento della componente elicotteristica. Maristaeli è quindi la più longeva delle tre Basi, fra cui Luni e Grottaglie. Dispone del 2° e del 3° Gruppo Elicotteri, con assetti di sofisticata tecnologia e pronti ad imbarcare sulle Unità della Squadra Navale. Maristaeli Catania dipende gerarchicamente e funzionalmente dal comando in capo della squadra navale Cincnav per il tramite del comando delle forze aeree Comforaer. La Base dispone del Centro formazione equipaggi di volo e rappresenta un passaggio obbligato per il personale, tanto da essere denominata “culla” dell’Aviazione navale. Con l’open day di domani, la Stazione elicotteri apre i cancelli ai cittadini.