Un sorriso può cambiare il mondo

Una bambina tra vent’anni ne avrà 24. Avrà lo stesso sorriso di sua madre, Marisa Leo, uccisa nelle campagne di Marsala, vicino Salemi, il suo paese dove viveva, lavorava, sognava progetti concreti. Era bella Marisa, ed è assurdo, senza umana spiegazione, che la bellezza possa portare un amore malato a causare la morte.

Guarderà nelle foto la sequenza dei sorrisi di sua madre, aperti, solari, comunicativi, capaci di illuminare. Le persone sorridenti sono il dono di Dio per cambiare la giornata delle persone affaticate, che hanno bisogno di una spinta, che stentano in un’esistenza a volte grama.

La ragazza è diventata grande, nonostante sia cresciuta orfana di entrambi i genitori, piena di consapevolezza. Quella che il sorriso di Marisa, sua mamma, ha cambiato il mondo. Da anni sono state fatte nuove leggi più rispondenti all’enorme disagio mentale che angosciava il Paese, la sua terra, la Sicilia, bella come lei. Bella come sua mamma, una bellezza intensa che percepivi immediatamente.

I Governi hanno capito ed hanno utilizzato il Mes per avviare una grande riforma sanitaria, che ha preso in carico la sofferenza di tanti, in particolare le persone disturbate mentalmente. La medicina territoriale è stata enormemente rafforzata, e si è investito nella formazione dei poliziotti e degli operatori scolastici.

Oggi a scuola ci sono psicologi che aiutano le ragazze ed i ragazzi, soprattutto quest’ultimi, ad avere un’intelligenza emotiva ed un’educazione ai sentimenti. Sono stati avviati nuovi corsi tendenti a formare coscienze e non solo nozioni. I risultati si vedono, le violenze di genere sono drasticamente diminuite, finalmente.

La ragazza si accarezza la pancia, è in attesa. Se è femmina sa come chiamarla. Guarda il suo compagno, è un uomo che ha cognizione di se, i valori di riferimento, la formazione ricevuta è diversa dai coetanei di vent’anni prima.

Tutto questo grazie al sorriso di sua madre. Che oggi è il suo.