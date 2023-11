Marsala, in arrivo 180 mila euro per la Sp 84

Via libera al finanziamento da parte della Regione per la messa in sicurezza dell’arteria, ulteriormente danneggiata dalle recenti mareggiate

MARSALA (TP) – “Una priorità più volte segnalata e sollecitata al Libero Consorzio, competente per la Sp 84, e non certo da quando le mareggiate delle scorse settimane hanno costretto alla chiusura la litoranea. La relazione dei nostri Uffici tecnici ha consentito così lo stanziamento delle risorse regionali, per le quali ringrazio la nostra deputazione, destinate a ripristinare la circolazione veicolare nel tratto interessato”. Lo ha affermato il sindaco Massimo Grillo, alla luce del contributo straordinario di 180 mila euro che il Governo Schifani ha stanziato – grazie ad un emendamento presentato dai deputati Stefano Pellegrino e Nicola Catania – per la manutenzione del tratto della Sp 84 danneggiato, con conseguente cedimento del manto stradale.

“Restiamo comunque in attesa – ha aggiunto il primo cittadino di Marsala – che un più corposo investimento possa rimettere nella totale sicurezza il litorale Sud in prossimità dell’ex Fortino”.

Come si legge nella relazione tecnica inviata dall’Amministrazione Grillo al Libero Consorzio, “quello in prossimità del lido Covo della saracena è l’unico tratto non protetto dai massi frangiflutti e, pertanto, il moto ondoso ha un impatto diretto con la sede stradale”.

Con le somme messe a disposizione dalla Regione, i lavori che saranno eseguiti riguarderanno la riparazione e il consolidamento del tratto franato, evitando così un ulteriore peggioramento delle condizioni strutturali messe a dura prova soprattutto in questo periodo invernale.

“È stato lo stesso sindaco Grillo – hanno concluso dal Comune – a informare dell’ufficialità del finanziamento il commissario straordinario del Libero Consorzio, invitando la dottoressa Maria Concetta Antinoro a dare priorità all’intervento urgente sulla Sp 84”.