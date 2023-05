Salvini: “La strada per Agrigento? Non è una strada, è una… cosa” – VIDEO

Il ministro: “Stiamo lavorando per recuperare 30 anni di ritardo”

“Stiamo lavorando per recuperare decenni persi in Sicilia. Abbiamo già cantieri aperti o in apertura per quasi 30 miliardi di euro in Sicilia, per ferrovie più veloci, per strade più moderne e sicure. Sono venuto da Catania, in macchina, e la strada per arrivare ad Agrigento non è un’autostrada, è una cosa. Il ponte è una parte del progetto ma lavoriamo su ponti, aeroporti, porti, per portare non solo i turisti ad Agrigento, che è una perla mondiale, ma serve investire anche per i cittadini, i lavoratori, gli studenti, pendolari, agricoltori”.

Così il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini intervenendo al Palacongressi di Agrigento per un incontro organizzato da Confcommercio dal titolo “Infrastrutture per il commercio. Il turismo, le persone”.

Salvini: “Stiamo accelerando per la Palermo-Agrigento”

Agrigento, la città Capitale della Cultura 2025, con il suo turismo costiero e monumentale aspetta da troppo tempo di poter uscire da questo isolamento viario.

“Stiamo accelerando i tempi per i lavori sulla Palermo-Agrigento, oggi ero con il presidente Schifani e con i vertici Anas, e stiamo facendo un quadro generale su tutto l’asse viario”, ha continuato il ministro Salvini. Dunque partire dalla riorganizzazione dei collegamenti locali attraverso l’implementazione delle infrastrutture esistenti può certamente portare alla trasformazione di un territorio per rilanciare il turismo.