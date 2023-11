Maxi rissa finisce a coltellate: arrestati 3 minorenni per tentato omicidio

Movida violenta nella notte: tre minorenni sono stati arrestati dopo aver ferito a colpi di coltello diversi coetanei durante una rissa

Movida violenta a Milano: due risse con accoltellamenti nella notte, a un paio dʼore lʼuna dallʼaltra, in corso Como e in Darsena, a nord e a sud del centro.

4 sono i feriti, di cui 2 gravi. Per lʼaggressione in corso Como sono stati fermati con lʼaccusa di tentato omicidio tre minorenni.

Le condizioni dei feriti dopo la rissa

Un 21enne è ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Una delle 8 coltellate gli avrebbe danneggiato un polmone.

Ferito lievemente a una mano, invece, l’amico 21enne che ha cercato di difenderlo in gruppo con altri amici.

Chi sono gli aggressori

I 3 aggressori fermati hanno tra i 16 e i 17 anni. Rapidamente rintracciati dagli agenti del commissariato Garibaldi, uno aveva ancora tracce di sangue sugli abiti. Hanno precedenti per microciminalità. Due sono fratelli di origine marocchina ospitati in una comunità di recupero. Il terzo, invece, vive alla periferia nord con la famiglia di origine sudamericana

