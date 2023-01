Maxi-sequestro di giocattoli per bambini nel Catanese: oltre 30mila articoli pericolosi

L'operazione a Vizzini rientra nell'ambito di un servizio di controllo su scala regionale contro la vendita di prodotti contraffatti e/o potenzialmente pericolosi per i consumatori.

I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno eseguito un maxi-sequestro di ben 30mila giocattoli per bambini in un negozio a Vizzini, nel capoluogo etneo.

Si tratta di un’attività commerciale gestita da imprenditori cinesi.

Sequestro di giocattoli a Vizzini, l’operazione

Le Fiamme Gialle, intervenuti nel corso di un servizio su scala regionale finalizzato al contrasto della contraffazione di marchi e brevetti e/o di merci potenzialmente pericolose, hanno riscontrato una serie di irregolarità relative alla merce: i giocattoli, infatti, non risultavano a norma. In particolare, gli operatori hanno individuato macchinine, giochi ad acqua, pupazzi, bambole, costruzioni e pistole giocattoli del valore complessivo di migliaia di euro, tutti ritenuti non a norma.

Oltre a eseguire il sequestro di giocattoli, al termine delle attività i finanzieri hanno segnalato l’esercente titolare del negozio di Vizzini alla Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia. Per l’imprenditore scatterà una sanzione economica per le violazioni riscontrate dalla Finanza. I giocattoli, invece, sono stati ritirati per garantire la sicurezza dei consumatori.

