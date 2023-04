“Menopausa, farmaci e una corretta informazione per accompagnare la coppia

Antonio Maiorana è il direttore UOC Ginecologia e Ostetricia Arnas Civico di Palermo. “Più opportuno parlare di coppiapausa, supporto va rivolto a uomo e donna”

PALERMO – Menopausa e salute della donna in una fase delicata della vita caratterizzata, come noto, dal calo degli estrogeni e da tutta una serie di eventi da monitorare, tra cui anche il rischio osteoporosi clinica che colpisce circa cinque milioni di persone, di cui l’80% donne in post menopausa.

Quali i sintomi identificativi della menopausa e le terapie più avanzate? Quali ancora le strategie di gestione di tali sintomi da parte dei caregivers?

Ne abbiamo parlato con Antonio Maiorana, direttore dell’Uoc di ginecologia e ostetricia dell’A.R.N.A.S. ospedale civico di Palermo, al fine di diffondere valide informazioni scientifiche sull’argomento e buone prassi per i pazienti e i loro familiari.

Dottore Maiorana, quali sono i sintomi della menopausa? Come questa influenza l’attività sessuale? A che età si manifesta?

“La menopausa si manifesta nella donna mediamente all’età di 50 anni ed è provocata dall’esaurimento spontaneo della riserva ormonale ovarica con diminuzione dei livelli ematici di estrogeni e progesterone. Questi ormoni svolgono nella donna molteplici ruoli che non sono solo correlati al mantenimento del ciclo mestruale o ai meccanismi riproduttivi, ma anche alla sessualità, al tono dell’umore e ad aspetti affettivo-relazionali. La mancanza più o meno repentina di questi ormoni provoca nella donna, in maniera molto individuale, diverse conseguenze, tra cui la comparsa di vampate di calore, insonnia, deflessione del tono dell’umore fino ai disturbi del desiderio sessuale o della funzione sessuale a causa di secchezza vulvo-vaginale. L’ingresso della donna in menopausa comporta in molti casi anche delle conseguenze psicologiche legate a molteplici aspetti tra i quali prevale la perdita della capacità di procreare, il calo del desiderio sessuale con la conseguente crisi nell’interpretazione del proprio ruolo e della propria immagina di donna”.

Quali farmaci o terapie avanzate sono oggi disponibili?

“Già da diversi anni è possibile fornire un concreto aiuto alla donna con disturbi relativi alla menopausa attraverso farmaci per via orale e vaginale, integratori alimentari e supporto multidisciplinare dal punto di vista psicologico, dietistico e dell’attività fisica. I farmaci sono fondamentalmente estrogeni e progesterone con formulazioni che oggi sono sempre più sicure dal punto di vista metabolico e oncologico. è possibile somministrare gli ormoni (estrogeni, progesterone, DHEA) anche attraverso la via vaginale enfatizzando così i benefici e riducendo i rischi”.

Come i caregivers oggi possono aiutare le donne? Come loro stessi sono influenzati dalla menopausa del coniuge?

“Oggi si parla sempre più frequentemente di ‘coppiapausa’, un concetto più avanzato di menopausa e andropausa. Questo ci spiega come il supporto debba essere rivolto a entrambi i membri della coppia e tradursi in aiuto reciproco che preveda un intervento deciso del proprio medico della coppia. In questa direzione i farmaci devono essere sempre associati a una corretta informazione su nuovi stili di vita, nuovi comportamenti all’interno della coppia che comportino una declinazione più adeguata della sessualità tra i due partner”.