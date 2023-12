Mercatini di Natale, vie di shopping e gusto

I migliori itinerari per grandi e piccini per immergersi in un’atmosfera da sogno: gli appuntamenti da non perdere

PALERMO – Il Natale 2023 si avvicina e, come da tradizione, anche quest’anno in Sicilia si rinnovano gli appuntamenti con i mercatini natalizi. Musica, colori, luci, artigianato e prodotti gastronomici locali: nei mercatini di Natale presenti in lungo e in largo per la Sicilia è possibile immergersi in un’atmosfera da sogno per un mese intero.

Già dai primi giorni di dicembre e fino all’Epifania, grandi e piccini non possono che essere rapiti dagli ambienti che caratterizzano la festa più sentita dell’anno.

Palermo

A Palermo sono già numerosi i mercatini di Natale allestiti lungo i principali punti della città. La novità di quest’anno ai piedi di monte Pellegrino è rappresentata dallo stop delle casette in legno in centro storico.

Per questo motivo, infatti, la magia del Natale potrà essere ritrovata tra gli spazi allestiti in piazza San Francesco di Paola, in piazzale Ungheria e piazza Sant’Oliva, così come lungo via Magliocco.

Catania

A Catania, dall’altra parte della Sicilia, si rinnova l’appuntamento con il classico mercatino di Natale di piazza Università, all’ombra del tradizionale albero di Natale cittadino. Quest’anno i cittadini catanesi – e non – potranno anche approfittare di Christmas Town, il più grande parco tematico natalizio del Sud Italia realizzato al Centro Fieristico ‘Le Ciminiere’.

Caltagirone

A Caltagirone, in provincia di Catania, il centro storico si arricchise con i mercatini di Natale di via San Giovanni Bosco e Vecchia Pescheria. Numerosi gli stand di artigiani, produttori enogastronomici e commercianti. Oltre alle bancherelle, sarà possibile ammirare le tradizionali mostre dei presepi impreziositi dalle opere dei maestri ceramisti.

Messina

Tanti anche gli appuntamenti a Messina, con 200 eventi in programma. Qui i mercatini di Natale potranno essere visitati nella centrale piazza Cairoli.

Ragusa

Lo spirito del Natale rivive anche a Ragusa. Nella città iblea sono 180 gli appuntamenti in programma durante il periodo natalizio e, tra questi, non possono certamente mancare gli spazi adibiti all’esposizione e alla vendita. I visitatori potranno accedere ai mercatini di Natale in piazza San Giovanni e piazza della Repubblica.

Caltanissetta

Sarà possibile visitare i mercatini di Natale anche a Caltanissetta, dove sono in programma numerosi eventiper grandi e piccini lungo le vie del centro storico.