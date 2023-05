Messico, italiana uccisa da un colpo di pistola alla testa mentre lavorava in un bar

Tra le piste seguite dagli investigatori è quella passionale a prendere maggiormente corpo.

Come sempre, la 40enne italiana Ornella Saiu, si era recata al lavoro di buon mattino preso il Cafè ristorante Sabrina, bar messicano dove era impiegata in qualità di barista. Improvvisamente, nell’esercizio popolato in prevalenza da turisti e residenti italiani di zona, si è palesato un motociclista che, senza profferire parola ha fatto fuoco, freddandola con colpi alla testa che l’hanno uccisa sul colpo. Tra le piste seguite dagli investigatori è quella passionale a prendere maggiormente corpo.

Colleghi di lavoro

Intanto è iniziata la caccia all’uomo, che ha permesso agli agenti di rinvenire poco lontano la motocicletta e alcuni indumenti dell’aggressore. Secondo il quotidiano locale Reforma, l’assassino in passato aveva lavorato nello stesso bar della sua vittima. Profonde parole di cordoglio da parte dei conoscenti tramite i social.