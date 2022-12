La vittima, ricoverata in prognosi riservata, non è in pericolo di vita mentre l'aggressore di 39 anni è stato arrestato

Ha accoltellato il fratello, la sera della vigilia di Natale al culmine di una lite per futili motivi, ferendolo in modo grave. Questo quanto è accaduto a Patti, in provincia di Messina. La vittima, ricoverata in prognosi riservata, non è in pericolo di vita mentre l’aggressore di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio.

