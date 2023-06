Messina, auto si schianta contro albero: 4 feriti

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale

Erano da poco trascorse le 3 di notte quando, tra Ganzirri e Torre Faro, frazioni di Messina, una Fiat Panda su cui viaggiavano 4 persone è finita dritta contro un albero che si trova in un’aiuola spartitraffico. Nell’impatto quattro persone sono rimaste ferite.

Ad avere la peggio due di loro, trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Papardo in codice rosso. Per un terzo passeggero ferito, l’ingresso al nosocomio è stato in codice giallo. La quarta persona coinvolta nell’incidente è stata trasportata al Policlinico nel reparto di Chirurgia maxillofacciale con una prognosi di 20 giorni.

Nessun mezzo coinvolto

Da una prima ricostruzione non risultano coinvolti altri veicoli. Da verificare le cause che hanno provocato la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.