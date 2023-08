Messina: controlli straordinari carabinieri, denunce e sanzioni

I Carabinieri delle Compagnie di Sant’Agata di Militello e Mistretta (Messina) hanno intensificato i servizi di controllo del territorio.

I Carabinieri delle Compagnie di Sant’Agata di Militello e Mistretta (Messina) hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, concentrandoli nell’area nebroidea e in particolare sul litorale tirrenico di competenza, meta di maggior flusso turistico, nonché di locali frequentati dai giovani della movida. Sono stati pertanto predisposti pattugliamenti con posti di controllo, effettuati anche in ore notturne, con la finalità volta al contrasto dei reati in genere.

Monitoraggio in strada

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno controllato più di 170 persone e oltre 100 autoveicoli con la contestazione di diverse contravvenzioni al Codice della Strada, tra cui il mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza, nonché l’uso del cellulare alla guida, condotte che possono generare pericolo per automobilisti e pedoni. Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, un 21enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il giovane, coinvolto in un sinistro stradale, all’esito del controllo drug test è risultato positivo all’uso di cannabinoidi. Inoltre, nell’ambito dei servizi antidroga, 8 giovani sono stati segnalati alle competenti Prefetture quali assuntori di stupefacenti, poiché trovate in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish, detenute per uso personale. La droga è stata sequestrata dai militari dell’Arma ed inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.