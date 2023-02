Messina Denaro, pm Palermo all’Aquila per interrogare il boss

Trasferta nel carcere dell'Aquila per il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e il suo aggiunto Paolo Guido per interrogare il boss

Trasferta nel carcere dell’Aquila per il procuratore di Palermo, Maurizio de Lucia e il suo aggiunto Paolo Guido, per interrogare il boss mafioso Matteo Messina Denaro, arrestato lo scorso 16 gennaio dai carabinieri del Ros.

Da Fbi congratulazioni al Ros

Nell’ambito della consolidata collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e l’F.B.I. statunitense, oggi una delegazione dell’Fbi ha reso visita al Ros per esprimere le congratulazioni, anche per conto del vertice del Servizio federale, per l’importante risultato raggiunto contro cosa nostra siciliana con la cattura di Matteo Messina Denaro. L’occasione è stata favorevole anche per un confronto sulle principali iniziative di cooperazione nel settore addestrativo, sulle procedure e sulle prassi tecnico-operative e nel supporto tecnico alle indagini, tra cui quello informatico e telematico.