Messina: “Minaccia a un elettore”, divieto di dimora per consigliere comunale Valle Alcantara

Il provvedimento cautelare dopo gli accertamenti condotti dai carabinieri

Il divieto di dimora per un consigliere comunale della Valle dell’Alcantara, nel messinese, è stato emesso dai Carabinieri della Compagnia di Taormina (Messina) per il reato “minaccia a un elettore,” previsto dal Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali. Il provvedimento cautelare “è il risultato degli accertamenti condotti dai carabinieri della Compagnia di Taormina in occasione delle elezioni comunali del giugno 2022, circa le presunte pressioni subite da due elettori”, dicono gli investigatori.

Il giorno precedente a quello delle elezioni, l’indagato, “in qualità di candidato sindaco, avrebbe minacciato i due elettori, padre e figlio, riferendo che se non avessero votato in suo favore avrebbe fatto perdere il lavoro a quest’ultimo, impiegato quale operaio di una ditta, operante nel Comune, nei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani”.