Una tartaruga ‘Caretta caretta’ è stata salvata dal nucleo subacquei dei carabinieri di Messina nelle acque del porto. La tartaruga era rimasta aggrovigliata in uno spezzone di rete e non riusciva a muoversi. Dopo essere stata liberata, la caretta caretta è stata portata al Centro di Pronto intervento tartarughe marine delle Isole Eolie per gli esami e le cure del caso.