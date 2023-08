Messina, minaccia nonna con coltello per farsi consegnare denaro: arrestato

Un ragazzo di 26 anni ha tentato di estorcere del denaro alla nonna per poter giocare online: è scattato l'arresto

I Carabinieri della Stazione di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) hanno arrestato, in flagranza di reato, un 26enne del posto ritenuto responsabile del reato di tentata rapina ai danni dell’anziana nonna.

A seguito di telefonata pervenuta al numero di pronto intervento 112 NUE, i Carabinieri sono intervenuti in un appartamento del centro di Barcellona Pozzo di Gotto, dove era stata segnalata una presunta aggressione ai danni di un’anziana. Giunti sul posto, i militari riuscivano ad accedere nell’appartamento segnalato, laddove sorprendevano un giovane che, armato di coltello da cucina, stava minacciando un’anziana donna, con l’intenzione di farsi consegnare del denaro.

Il nipote voleva i soldi per giocare online

Il giovane è stato subito bloccato dai Carabinieri che lo hanno disarmato e condotto in caserma per gli accertamenti. Da una ricostruzione dei fatti, sentite le dichiarazioni della vittima, i militari hanno accertato che si trattava di nonna e nipote, coinquilini dello stesso condominio, e che l’aggressione da parte del 26enne era scaturita a seguito di una sua richiesta di danaro, verosimilmente da utilizzare per gioco online, che la nonna gli aveva negato, suscitando la sua ira che lo ha poi portato ad aggredirla.

Il 26enne è stato arrestato e, ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ristretto presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa dell’udienza di convalida.