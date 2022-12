Messina, pronti i nuovi appartamenti: 18 famiglie lasciano le baracche

Gli alloggi ristrutturati sono stati consegnati da Invitalia al prefetto Cosima Di Stani. Il sindaco provvederà all'assegnazione ai nuclei familiari

Diciotto appartamenti ristrutturati sono stati consegnati ieri da Invitalia al prefetto di Messina, Cosima Di Stani, nella veste di commissario straordinario del Governo per il risanamento delle baraccopoli.

Il prefetto, a sua volta, ha affidato le chiavi delle abitazioni al sindaco Federico Basile per l’assegnazione a nuclei familiari residenti nelle baracche. Intanto proseguono le attività riguardanti le procedure poste in essere da Arisme per l’approvazione delle graduatorie degli aventi diritto, secondo le priorità indicate nel Piano degli interventi approvato dal Commissario straordinario.

A gennaio saranno consegnati ulteriori appartamenti che permetteranno di dare una sistemazione dignitosa ad altre famiglie.