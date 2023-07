La polfer ha fermato un uomo con un carico di rifiuti pericolosi a Messina

400 Kg di rifiuti speciali pericolosi sequestrati.

Un indagato, 4.400 Kg di rifiuti speciali pericolosi sequestrati, 119 persone controllate, 21 siti sensibili ispezionati, 36 operatori Polfer impegnati: è il bilancio della settima giornata dell’anno denominata operazione “Oro Rosso” dedicata, a livello nazionale, al contrasto del fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario.

I controlli straordinari hanno interessato le linee ferroviarie dove talvolta si sono verificati episodi delittuosi, nonché 10 centri di rottamazione e di trattamento di rifiuti speciali e metallici dislocati su tutta la regione. L’obiettivo è intercettare ed interrompere la filiera di illegalità legata al c.d. “oro rosso”.

In particolare, a Messina, gli agenti della polfer, insospettiti da un autocarro che viaggiava in autostrada colmo di rottami metallici ed in evidente sovraccarico, lo hanno fermato appurando che tra i rifiuti vi era anche un’autovettura non bonificata e parti di motori di veicoli da cui fuoriusciva olio.

Il conducente, un catanese di 46 anni, che non era in possesso delle autorizzazioni previste per quella tipologia di materiale, è stato denunciato in stato di libertà per aver effettuato attività di raccolta, recupero e commercio dei rifiuti senza la prescritta autorizzazione, mentre l’autocarro e tutto il materiale trasportato è stato sequestrato.