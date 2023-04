Messina, grave anziano accoltellato per una lite condominiale: fermato l’aggressore

Una lite condominiale costa fendenti ad un anziano che adesso, all'ospedale Pappalardo versa in condizioni disperate

Che le riunioni condominiali siano spesse “polveriere” pronte ad esplodere è risaputo, ma arrivare a usare coltelli per risolvere le questioni non è cosa da tutti i giorni. Il fatto di sangue stamani nel quartiere Annunziata di Messina. Classica, secondo una prima ricostruzione dei fatti la dinamica, con i due individui che avrebbero litigato per motivi legati a problematiche relative al condominio e uno dei due avrebbe accoltellato l’altro.

Gravi lesioni

Ad avere la peggio un anziano che non sarebbe riuscito ad evitare i fendenti. Per lui lesioni al collo e al torace. Considerata la gravità della situazione è stato trasportato all’ospedale Pappalardo dove è entrato in codice rosso. Individuato e fermato dalla polizia l’aggressore. Gli agenti hanno interrogato i presenti per ricostruire la dinamica dell’aggressione.