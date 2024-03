Meteo, ancora sole in Sicilia: le previsioni

Le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di domani, venerdì 8 marzo 2024: atteso cielo soleggiato su gran parte dell'isola

Prosegue il bel tempo in Sicilia: anche per la giornata di domani, venerdì 8 marzo, si dovrebbe avere un cielo prevalentemente assolato su gran parte dell’Isola, con solo qualche raro annuvolamento previsto all’alba. Le previsioni meteo dettagliate indicano scenari diversificati a seconda delle aree: sul litorale tirrenico, i cieli si manterranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata, offrendo condizioni ideali per chi desidera godersi il paesaggio costiero in tutta la sua splendida tranquillità.

Le previsioni per venerdì 8 marzo in Sicilia

Sul litorale ionico, dove si alterneranno nubi sparse e schiarite lungo la giornata, con una tendenza verso un ispessimento della copertura nuvolosa verso sera, che porterà a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Su quello meridionale, la giornata inizierà con cieli molto nuvolosi o coperti, ma si prevedono ampi e rapidi rasserenamenti a partire dalla tarda mattinata, fino a raggiungere condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Per quanto riguarda l’Appennino Siciliano, gli esperti prevedono un clima in prevalenza sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata, con la possibile presenza di qualche addensamento nuvoloso verso sera. Le zone interne dell’Isola vedranno una giornata prevalentemente poco nuvolosa, nonostante la presenza di nubi sparse nelle ore mattutine.

Le temperature provincia per provincia in Sicilia

Ecco le temperature minime e massime previste per la giornata di domani in Sicilia

Agrigento 9/18 °C

Caltanissetta 5/16 °C

Catania 11/16 °C

Enna 5/14 °C

Messina 9/16 °C

Palermo 9/20 °C

Ragusa 7/17 °C

Siracusa 6/18 °C

Trapani 9/20 °C

