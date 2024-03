Meteo, in Sicilia torna il sole: le previsioni

Anticipo di primavera domani in Sicilia: le previsioni per mercoledì 6 marzo, infatti, prevedono sole su gran parte dell'isola

Torna il bel tempo in Sicilia: il sole dominerà su gran parte dell’isola nella giornata di domani, mercoledì 6 marzo, grazie all’abbraccio di un campo di alte pressioni che garantisce condizioni meteorologiche ideali sull’intera Regione. La previsione indica un clima piacevolmente primaverile, invitando residenti e turisti a godere delle bellezze all’aperto dell’isola.

Sul litorale tirrenico, la giornata si presenta in prevalenza poco nuvolosa, fatta eccezione per alcune nubi sparse che potrebbero fare capolino al mattino, lasciando poi spazio a cieli sgombri. Una situazione simile caratterizza anche il litorale ionico, il litorale meridionale e le zone interne, dove si prevedono cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera durata della giornata.

Anche sull’Appennino siciliano prevale un tempo maggiormente soleggiato, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Un’eccezione potrebbe verificarsi verso sera, quando sono attesi qualche addensamento che non dovrebbe tuttavia compromettere la generalità del bel tempo.

Le temperature provincia per provincia in Sicilia

Queste le temperature minime e massime previste sull’isola nella giornata di domani:

Agrigento 4/18 °C

–

– Caltanissetta 0/13 °C

Catania 6/18 °C

Enna 4/11 °C

Messina 6/15 °C

Palermo 10/17 °C

Ragusa 3/17 °C

Siracusa 5/22 °C

Trapani 9/16 °C

