Città d’Italia per ore di sole, Catania in testa: la classifica

Catania è la città con più ore di sole in Italia. I dati sono frutto di una classifica speciale stilata da Holidu, portale di prenotazione.

Catania è la città con più ore di sole in Italia. I dati sono frutto di una classifica speciale stilata da Holidu, portale di prenotazione di vacanze in Europa, che ha messo a confronto le ore di sole medie al mese di 50 località del Belpaese. Le isole sono in cima alla graduatoria e i primi 2 posti sono occupati da località sicule. La città etnea con 274,9 ore di sole in media al mese e a seguire Siracusa (274,1 ore).

Le città isolane: la descrizione di Holidu

“Medaglia d’oro di questa speciale classifica è Catania, l’antica città portuale della Sicilia e una delle città di mare più belle al mondo – si legge sul sito ufficiale -. Situata sulla costa orientale dell’isola, Catania si trova ai piedi di uno dei più celebri vulcani attivi del mondo, l’Etna. Il centro storico barocco di Catania è un sito patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, quindi gli appassionati di storia e cultura non potranno non restare a bocca aperta mentre visitano luoghi come il Palazzo Biscari e Piazza Duomo. Per approfittare del bel tempo, puoi recarti a La Playa, la spiaggia preferita dalla gente del posto. Là potrai trascorrere la giornata ad oziare al sole e successivamente, dopo il tramonto, potrai beneficiare di quel vivace intrattenimento notturno che ha reso Catania meta imperdibile per turisti provenienti da ogni latitudine”.

“Sul secondo gradino del podio, invece, troviamo Siracusa, una delle città più belle del mondo e turisticamente una delle più importanti – prosegue la classifica -. Dall’alto delle sue 274,1 ore di sole mensili e dei suoi oltre tremila anni di storia, Siracusa offre innumerevoli monumenti, siti archeologici e musei. Dal tempio di Apollo alla piazza dedicata ad Archimede, passando per Fontana Diana e per il Tempio di Minerva. Imperdibile è poi, senza ombra di dubbio, l’isola di Ortigia, raggiungibile a piedi attraverso due ponti che la collegano alla terraferma, per una passeggiata magica e dal tocco davvero unico”.

Il resto della prima parte di graduatoria: presente pure Palermo

La medaglia di bronzo è assegnata a Cagliari con 269,5 ore medie mensili di sole. Le altre città che seguono sono Andria (252 ore), Pescara (251,1 ore), Roma (249,9 ore) e Bari (249,4 ore).

All’ottavo posto si trova Palermo. “Torniamo in Sicilia e più precisamente nel capoluogo con una media di 248,9 ore di sole al mese – dice Holidu -. Questa città è stata caratterizzata dall’influenza di moltissime culture differenti: fenici e cartaginesi, romani e poi bizantini, passando per un periodo di colonizzazione araba che la resero uno dei principali centri del mondo islamico di allora, fino ai Normanni. Tutte queste culture diverse hanno lasciato ognuna un’impronta indelebile nella città forgiandola e arricchendola secondo i propri canoni di bellezza. Oltre a poter godere dell’autentico cibo di strada siciliano, a Palermo si potrà fare visita al più grande teatro d’opera d’Italia e a molti edifici storici che sono stati dichiarati patrimonio mondiale dell’UNESCO. Sole e cultura: un connubio inscindibile che rende Palermo davvero una meta tra le più amate”.

Chiudono la top 10 Sassari (247 ore) e Taranto (246,8 ore) mentre le città meno luminose sono Trento (198,5 ore) e Aosta (170,6 ore).

La modalità di sviluppo della ricerca

La graduatoria è stata condotta estraendo il numero medio di ore di sole al mese in ogni città per gli anni dal 2009 al 2023, disponibili sul sito World Weather Online. Sono state analizzate le 50 principali città italiane (47 più popolose con l’aggiunta dei 3 capoluoghi di regione non rappresentati: Potenza, Campobasso e Aosta). Sono stati anche inclusi – ai fini meramente informativi – il numero di abitanti per ogni località nonché il prezzo medio giornaliero per una casa vacanza per tutti i luoghi presi in analisi sul sito. Nel caso di un numero di ore di sole medie al mese equivalente tra 2 o più località è stata data la precedenza in graduatoria alla città con un numero maggiore di abitanti.