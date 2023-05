Arriva il ciclone tunisino, Sicilia colpita per prima: temporali e raffiche di vento alle porte

Atteso in Sicilia il passaggio del ciclone tunisino. Ecco quali sono le previsioni meteo per il fine settimana.

Nuova ondata di maltempo in arrivo in Sicilia, già interessata in questi giorni dalle perturbazioni. Tra domenica 21 e lunedì 22 maggio, infatti, sul territorio isolano è previsto l’arrivo di un ciclone proveniente dalla Tunisia che porterà ancora una volta pioggia e venti forti.

Ciclone tunisino, quali zone saranno coinvolte

Il fenomeno non rimarrà circoscritto soltanto alla Sicilia ma si estenderà anche alla Sardegna, arrivando fino alla Liguria e al Piemonte. Dovrebbe essere risparmiata, invece, l’Emilia-Romagna già messa in ginocchio a causa dei violenti temporali e dagli allagamenti che hanno causato 13 morti e oltre 20mila sfollati.

Per quanto riguarda le temperature, almeno in Sicilia non sono previste particolari variazioni. Ma che tempo farà in Sicilia questo fine settimana, in attesa dell’arrivo del ciclone tunisino?

Meteo Sicilia, sabato 20 maggio

Per la giornata di domani, sabato 20 maggio, la Sicilia sarà “divisa a metà”. Lungo il versante occidentale e centrale, infatti, i cieli si manterranno sereni o poco nuvolosi. Il sole splenderà senza troppi problemi nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo. Deboli piogge sono comunque attese in provincia di Trapani.

Situazione differente, invece, in Sicilia orientale. A Catania, Messina e Siracusa il cielo sarà nuvoloso e non sono da escludere piogge nel corso della giornata. Le temperature non subiranno particolari variazioni e si manterranno comprese tra i 22 e i 25 gradi. I venti saranno forti o molto forti su tutto il territorio.

Meteo Sicilia, domenica 21 maggio

La situazione meteorologica potrebbe peggiorare nel corso della giornata di domenica 21 maggio, quando vi saranno le prime avvisaglie del passaggio del ciclone tunisino. In questa giornata i cieli della Sicilia saranno quasi totalmente coperti e saranno più probabili temporali con successive schiarite.

A essere colpite maggiormente dalla perturbazione saranno le aree occidentali e meridionali della Sicilia. Nelle porzioni di territorio orientale e tirrenico, invece, si potrà assistere a piogge di minore intensità.