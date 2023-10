Meteo Sicilia, ancora sole e temperature alte: le previsioni di sabato 14 ottobre

Clima favorevole per la giornata di sabato 14 ottobre. Ecco le previsioni meteo per le prossime 24 ore in Sicilia.

Ancora tempo clemente in Sicilia per la giornata di domani, sabato 14 ottobre. In base alle previsioni meteo per le prossime 24 ore, infatti, sono attesi cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio isolano, con temperature sempre attorno ai 30 gradi.

Meteo Sicilia, sabato 14 ottobre

Le province dove si registreranno i picchi termici maggiori saranno quelle di Agrigento, Catania e Siracusa, dove le temperature oscilleranno tra i 29 e i 30 gradi. Farà caldo anche a Caltanissetta, Messina, Palermo e Ragusa con 27-28 gradi.

A Trapani si toccheranno i 26 gradi, mentre la città meno rovente dell’isola sarà Enna che si fermerà a 24 gradi. Rimarranno stabili le temperature minime con 19-20 gradi, specialmente lungo le zone costiere della Sicilia.

Venti e mari calmi

Per quanto riguarda i venti, si manterranno sempre deboli e di provenienza Nord-Nord Ovest, così come accaduto nelle scorse ore. Non ci saranno particolari criticità per quanto concerne i mari che circondano la Sicilia.