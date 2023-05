In Sicilia si “ferma” il maltempo, sole e temperature in ripresa… ma fino a quando?

Tregua del maltempo in Sicilia, Per domani è atteso il ritorno del sale insieme a un nuovo rialzo termico. Le previsioni meteo.

In Sicilia torna il sole, ma fino a quando? Secondo le previsioni meteo per la giornata di domani, giovedì 11 maggio, le nubi sembrano destinate a diradarsi dando così la possibilità ai siciliani di godere nuovamente dei raggi di un sole che, in questi ultimi giorni, era rimasto nascosto.

Meteo Sicilia, massime in rialzo

Il ritorno del sereno in Sicilia coinciderà con un nuovo rialzo delle temperature, con picchi di 27-28 gradi specialmente nelle zone costiere di Catania e Siracusa. Massime più contenute, invece, sugli altri versanti della Sicilia.

I valori più alti si aggireranno intorno ai 22-23 gradi nel Palermitano e nel Messinese, così in provincia di Agrigento. Nella zona centrale della Sicilia, nelle province di Caltanissetta ed Enna, le temperature più alte nel corso delle ore centrali della giornata non andranno oltre i 20-21 gradi. I venti soffieranno in maniera moderata su tutta l’isola.

Meteo Sicilia, attese nuove piogge nel fine settimana

Il maltempo potrebbe però fare presto ritorno in Sicilia. Già da venerdì 12 maggio è atteso un nuovo aumento della nuvolosità, con possibili precipitazioni lungo il versante orientale e meridionale della Sicilia. Nella altre province dell’isola i cieli si manterranno nuvolosi o parzialmente nuvolosi.