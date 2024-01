Meteo, in Sicilia ancora freddo: le previsioni

Ecco che tempo farà in Sicilia nella giornata di domani: le previsioni del meteo per luned' 22 gennaio 2024

Il freddo continuerà a imperversare in Sicilia, almeno fino a martedì prossimo. Secondo gli esperti meteorologi, infatti, da mercoledì arriverà un nuovo aumento delle temperature.

Le previsioni meteo per domani in Sicilia



Nello specifico, secondo i professionisti di 3b Meteo, domani: “Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata”.

Venti deboli settentrionali; Zero termico nell’intorno di 2.100 metri. Basso Tirreno mosso; Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia molto mosso“.

Nessun’allerta meteo in Sicilia

Sempre per domani, lunedì 22 gennaio, la Protezione civile regionale non ha diramato alcuna allerta meteo.

