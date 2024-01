Con il weekend arriva il maltempo, ancora allerta meteo in Sicilia

Previsti temporali e forti venti, specialmente sui settori ionici. Ecco la nota della Protezione civile.

Ancora allerta meteo per maltempo in Sicilia nella giornata del 12 gennaio 2024, per fortuna “solo” gialla e quindi – si spera – senza gravi conseguenze. A diramare l’avviso per possibili rischi idrogeologici nelle prossime ore è stata la Protezione civile della Regione Siciliana.

Anche per la giornata dell’11 gennaio, è in vigore l’allerta gialla con rischio di forti temporali e precipitazioni diffuse su tutta l’Isola.

Allerta meteo per maltempo in Sicilia, 12 gennaio 2024

L’allerta diramata dalla Protezione civile ha validità dalle 16 dell’11 gennaio alle 24 del 12 gennaio. Nell’avviso si legge: “Si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati di rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Il maltempo, dopo delle Feste con un clima relativamente stabile e temperature ben al di sopra della media stagionale, è tornato in Sicilia ed è destinato a rimanere ancora per qualche giorno. Purtroppo si sono registrati anche dei danni, come la frana sulla A29 di qualche giorno fa e alcuni incidenti dovuti alle condizioni difficili delle strade. Fortunatamente, però, al momento non si segnalano danni gravi a persone.

Freddo in arrivo

Con il maltempo arriva anche il freddo sull’Isola. Dopo il caldo anomalo che ha fatto compagnia ai siciliani fino ai primi giorni di gennaio, le temperature negli ultimi giorni si sono abbassate. Per la giornata di venerdì 12 gennaio, le massime si manterranno intorno ai 15 gradi. La città più “calda” sarà Agrigento, seguita dalle città sulla costa orientale dell’Isola. Più fredda la città di Enna, con temperature anche inferiori ai 5 gradi.

