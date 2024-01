Maltempo e vento, frana costone sulla A29: Anas e vigili del fuoco in azione nel Palermitano

In corso gli interventi di sicurezza dopo l'improvvisa frana in autostrada a Terrasini, in provincia di Palermo.

Frana vicino allo svincolo autostradale di Terrasini lungo la A29 Palermo – Mazara del Vallo, presumibilmente a causa del maltempo registrato nelle scorse ore.

Anas e vigili del fuoco sono sul posto.

A29, frana vicino allo svincolo di Terrasini

La frana avrebbe interessato una parte del costone vicino allo svincolo per Terrasini, in provincia di Palermo. La terra venuta giù dal costone avrebbe inclinato un palo della luce della zona, situato tra via della Senia e contrada Bagliuso. Altre frane si sarebbero registrate in zona San Martino delle Scale e tra Corleone e Campofiorito, sempre per le difficili condizioni meteo nelle ultime ore.

Per fortuna non si hanno notizie di feriti. Sul posto sono intervenuti il personale Anas e i vigili del fuoco per adottare i provvedimenti di messa in sicurezza necessari. Possibili alcuni temporanei restringimenti alla circolazione per garantire l’incolumità degli utenti della strada in direzione Trapani.

Il meteo

Dopo delle Feste natalizie caratterizzate da un caldo anomalo, il maltempo fa tappa in Sicilia assieme alla prima ondata di freddo della stagione. Per la giornata dell’8 gennaio è stata in vigore l’allerta gialla per possibili precipitazioni e venti forti; per il 9, invece, la Protezione civile non ha diramato allerte ma persiste il rischio di piogge e temporali, per lo più di scarsa intensità.

