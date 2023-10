Meteo Sicilia, lunedì ancora sole e caldo: temperature vicine ai 30 gradi

Ancora clima favorevole in Sicilia, le previsioni meteo parlando nuovamente di sole e temperature alte. Il quadro nel dettaglio.

Sarà una giornata contraddistinta dal sole e da qualche nube sparsa quella di domani, lunedì 30 ottobre, in Sicilia. Secondo le previsioni meteo per le prossime 24 ore, infatti, non si registreranno possibilità di perturbazioni sul territorio isolano e il clima si manterrà ancora caldo, con punte vicine ai 30 gradi.

Meteo Sicilia, previsioni 30 ottobre

In particolare, le temperature massime si aggireranno sui 27-28 gradi lungo le zone costiere. I picchi verranno toccati nel Trapanese, nell’Agrigentino, nel Catanese e nel Siracusano. Nelle altre zone dell’isola i valori massimi si aggireranno sui 24-25 gradi.

Anche nelle zone interne della Sicilia le temperature si manterranno elevate a dispetto del periodo, con 22-23 gradi durante le ore diurne. Nel corso della notte le temperature minime saranno ancora miti, con punte di 21-22 gradi, in particolare nelle zone costiere.

La Sicilia potrà godere del clima quasi estivo anche in virtù del vento di scirocco che soffierà su buona parte del territorio. L’alta pressione si manterrà quindi stazionaria anche in queste ultime ore di ottobre.