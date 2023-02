Meteo Sicilia, inizio di settimana con il sole. Temperature in salita – Le previsioni

Situazione climatica ancora favorevole per l'isola. Ecco le previsioni meteo della Sicilia per le prossime 24 ore.

Ancora bel tempo e sole ovunque per la giornata di domani, lunedì 20 febbraio, per quanto riguarda le previsioni meteo per la Sicilia. La situazione di alta pressione continua a garantire all’isola una situazione climatica mite, quasi primaverile.

Meteo Sicilia, previsioni 20 febbraio

Per le prossime 24 ore sono previsti nuovamente cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le province della Sicilia, con temperature in risalita. I valori massimi più elevati si toccheranno ancora una volta lungo le coste del territorio.

Le temperature in Sicilia

Ad Agrigento, Catania, Palermo e Siracusa la colonnina di mercurio toccherà i 17-18 gradi così come avviene ormai da diversi giorni. Temperature gradevoli anche in altre province, perfino in quelle più interne.

A Ragusa e Trapani sono previsti 16 gradi, mentre nelle zone di Caltanissetta ed Enna si toccheranno anche i 14 gradi. I valori minimi nel corso della notte si manterranno ovunque al di sopra dello zero.

Per quanto riguarda i venti, non si segnalano particolari situazioni. I mari che circondano l’isola si presenteranno calmi o poco mossi.