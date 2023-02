Meteo Sicilia, ancora sole e temperature miti: le previsioni per domani

Meteo favorevole per la Sicilia, che gode ancora degli effetti dell'Anticiclone di Carnevale. Ecco le previsioni per domani.

L’Anticiclone di Carnevale continua a garantire stabilità meteorologica alla Sicilia. Sulla nostra isola, infatti, continueranno a insistere sole e temperature miti, così come avviene ormai da diversi giorni.

Meteo Sicilia, previsioni 21 febbraio

Per la giornata di oggi, martedì 21 febbraio, i cieli saranno ancora sereni e sgombri da nuvole, con valori massimi che toccheranno nuovamente i 19-20 gradi, così come avvenuto già nel corso del fine settimana.

Il clima sarà gradevole in tutte le province della Sicilia, anche nelle zone interne. Le temperature saranno in risalita pure nel Nisseno, nell’Ennese e nel Ragusano, con picchi di 16-17 gradi. I venti saranno deboli o assenti, mentre i mari si manterranno calmi o poco mossi.

Meteo Sicilia, previsioni 22 febbraio

Situazione simile anche per la giornata di mercoledì 22 febbraio, con condizioni climatiche sempre favorevoli. Ancora sole forte e nuvole assenti, così come sarà assente il rischio precipitazioni. I valori massimi toccheranno ancora i 20 gradi, specialmente nelle zone costiere della Sicilia.

Agrigento, Catania e Siracusa saranno sempre le città più calde. Le minime non subiranno particolari variazioni. I venti saranno ancora deboli o assenti, mentre non si registreranno ancora criticità per quanto riguarda la situazione dei mari.