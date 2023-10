Michelle Hunziker esce allo scoperto: ecco chi è la sua nuova fiamma

Dopo gli ultimi mesi trascorsi da single, Michelle Hunziker avrebbe trovato un nuovo amore: ecco di chi si tratta

Michelle Hunziker ha un nuovo compagno. Dopo la fine della relazione con il chirurgo Giovanni Angiolini, la showgirl è stata single per diversi mesi, dedicandosi al lavoro e soprattutto al nipotino Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti.

Tuttavia, però, il cuore della conduttrice svizzera è tornato a battere, da qualche giorno anche con i crismi dell’ufficialità.

Sono arrivate, infatti, le prime foto di Michelle in dolce compagnia di Alessandro Carollo, osteopata romano di 41 anni. A beccarli è stato il settimanale Chi, qualche giorno fa a Milano. I due sono andati insieme al Forum di Assago, a vedere lo spettacolo di Checco Zalone “Amore + Iva”, e hanno concluso la serata a casa di lei.

Non si erano ancora mai fatti vedere in pubblico, ma questa volta non hanno potuto nulla contro gli sguardi indiscreti.

Chi è Alessandro Carollo, il nuovo compagno di Michelle Hunziker



Alessandro Carollo ha 41 anni, è romano, è un osteopata molto conosciuto a cui si rivolgono anche diversi vip, tra cui Belen Rodriguez.

Ha 15 anni di esperienza e lavora tra Roma, Milano e Napoli. Alcune voci parlano di un suo flirt con Paola Barale, ma in passato sembra sia stato molto vicino anche a Elisabetta Canalis.